КХЛ стала самой посещаемой хоккейной лигой Европы – 7853 болельщика в среднем на матче. Германия – 2-я с 7562 зрителями, Швейцария – 3-я, Финляндия – 6-я

КХЛ стала самой посещаемой хоккейной лигой Европы.

КХЛ заняла первое место в рейтинге посещаемости матчей среди всех европейских лиг.

На играх регулярного чемпионата в сезоне‑2025/26 присутствовали в среднем 7 853 зрителя. На второй строчке расположился чемпионат Германии – 7 562 человека.

Третье место заняла швейцарская лига (7 367). Далее расположились чемпионаты Швеции (7 047), Чехии (5 740) и Финляндии (4 636).

Общая посещаемость матчей FONBET КХЛ составила 5 874 018 зрителей. Рекорд прошлого сезона был улучшен на 167 тысяч человек.

