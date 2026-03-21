  • КХЛ стала самой посещаемой хоккейной лигой Европы – 7853 болельщика в среднем на матче. Германия – 2-я с 7562 зрителями, Швейцария – 3-я, Финляндия – 6-я
КХЛ стала самой посещаемой хоккейной лигой Европы – 7853 болельщика в среднем на матче. Германия – 2-я с 7562 зрителями, Швейцария – 3-я, Финляндия – 6-я

На играх регулярного чемпионата в сезоне‑2025/26 присутствовали в среднем 7 853 зрителя. На второй строчке расположился чемпионат Германии – 7 562 человека.

Третье место заняла швейцарская лига (7 367). Далее расположились чемпионаты Швеции (7 047), Чехии (5 740) и Финляндии (4 636).

Общая посещаемость матчей FONBET КХЛ составила 5 874 018 зрителей. Рекорд прошлого сезона был улучшен на 167 тысяч человек.

СКА сыграет с ЦСКА в 1-м раунде Кубка Гагарина, «Локомотив» – со «Спартаком», «Динамо» Минск – с «Динамо» Москва, «Северсталь» – с «Торпедо»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
На фоне мертвого российского футбола с Fan ID, сомнительным и слабым судейством - КХЛ как глоток хоть какого-то воздуха в этом не справедливом мире.
В РПЛ 13.3 посещаемость, с открытыми холодными стадионами и фан-айди
в Нижнем достроят арену и еще подрастет
Очень надеемся. А то перед началом прошлого сезона обещали, затем в ноябре на 99% готова была, потом в декабре на 95% почему-то, в марте опять на 99%. Явно там что-то интересное происходит (гос.бюджет всё таки - карманы нужно всем наполнить), но чиновники должны успокоится уже и следующий сезон Торпедо начать на Стрелке.
И в Перми
На самом деле очень неплохо. Тем более учитывая сколько у нас команд и матчей сейчас. Идёт на хоккей народ.
А куда ещё идти?
Ну да, давай расскажи мне, как в Питере и Москве, Нижнем, Казани, Уфе, Хабаровске и Владивостоке, Ярославле и Уфе, Челябинске или Екатеринбурге и т.д. и т.п. сходить некуда:)
Прекрасно помню с чего КХЛ начинала. Текущий уровень развития лиги с точки зрения маркетинга это земля и небо по сравнению с первыми годами. От всей души поздравляю руководителей лиги и клубов с этим достижением, дальше - больше.
ёзе марино ?
Ну что. Из НХЛ тренеры приезжают, иногда игроки, построены новые стадионы, Народу хоккей нравится. Все по делу я считаю.
Из НХЛ насильники приезжают, которых из НХЛ под жопу выпнули, а Россия подбирает*
А всего лишь нужно было. 1. Избавится от Витязя. 2. Перевести куньлунь в Питер . А если бы . 1. В НН открыли бы в этом сезоне арену, как первоначально и планировали . 2. Вместо псевдокитайского бастарда, сделали ли бы второй полноценный клуб в Питере. Условно, « Ниву», то посещаемость была бы сильно за 8к. В СПБ две классные арены. Для пятимиллионного города , один клуб - объективно мало . Скоро еще в Перми откроется классная арена на 11к. Ждём молот в КХЛ.
Один город - одна команда, не забывай об этом лозунге)) да и бюджетников не хватит в Петербурге на 2 команды
не ждём никого больше в кхл СОКРАЩАТЬ И СОКРАЩАТЬ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14-16 команд хватит уже мусорных игр и участников плофф на 2й месяц чемпионата !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Очень много хороших и современных дворцов появилось,да и чемпионат как-то поравнее стал,ну и талантов у нас всегда много было.
её бы сократить да 16 команд и обмен сделать между лигами по спортивному принципу и было бы вполне себе нормально !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Странно было если иначе
Немцы любят хоккей, не знал об этом.
Впрочем, неудивительно, если учесть, что немцы сами по себе спортивная нация.
странно видеть здесь челоевка не знающего что в германии любят хоккей ещё с 20х годов того века...
Конечно любят. Более скажу на некоторые команды Великобритании много людей ходит
Отлично, что смогли на первое место в Европе выйти. Ждём, когда в Нижнем Новгороде «Торпедо» переедет на новую арену, и СКА вернётся на СКА-Арену (когда-нибудь), и тогда за восемь тысяч можно заходить. 👍
