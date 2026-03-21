Форвард «Эдмонтона» Фредерик выбыл на неопределенный срок из-за травмы. Он второй в «Ойлерс» по силовым приемам в этом сезоне

Главный тренер «Эдмонтона » Крис Кноблаух заявил, что форвард Трент Фредерик выбыл на неопределенный срок из-за травмы.

28-летний игрок получил повреждение по ходу матча регулярного чемпионата с «Флоридой» (0:4) и не вышел на третий период.

В этом сезоне Фредерик провел 67 матчей и набрал 6 (4+2) очков при полезности «минус 16» и 10:44 в среднем на льду.

Он занимает второе место в «Ойлерс» по силовым приемам (170) и штрафному времени (58 минут).

