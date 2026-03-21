Овечкин об игре «Вашингтона» в этом сезоне: «Дюбуа травмировался, а на замену Лапьер, Сурдиф и Макмайкл – баланс сломался»

Овечкин о «Вашингтоне»: Дюбуа травмировался, а на замену Лапьер и Макмайкл.

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин на шоу FONtour НХЛ оценил игру команды в этом сезоне НХЛ.

«Кэпиталс» находятся на 12-й позиции в Восточной конференции, набрав 78 очков в 70 матчах. Прошлый регулярный чемпионат клуб закончил на первом месте Востока.

Андрей Аршавин: Год назад «Вашингтон» уверенно играет, первое место занимает в своем дивизионе, а сейчас вроде игроки все те же, а хоккей другой. Почему так бывает?

Александр Овечкин: Во-первых, у нас один из основных игроков – Дюбуа – получил травму.

Аршавин: Вчера он играл, 80-й, да?

Овечкин: Да.

Никита Филатов: Большую часть сезона.

Овечкин: Он пропустил, по-моему, 4 месяца. И на замену должны были играть Лапьер , Сурдиф и Макмайкл . Баланс сломался сразу, пока мы искали какие-то сочетания. Когда ты играешь с одним человеком, то есть чутье. Когда у тебя другие партнеры – это тяжело. Нужно время, чтобы они поняли, что к чему. Не было чутья.

Филатов: Окей, Дюбуа важная часть, второй центр команды, но точно не единственная причина падения из топа в команду, которая борется за выход в плей-офф. Может какие-то еще факторы?

Овечкин: Везение. Если посмотреть на статистику, которую сейчас мы показываем, и посмотреть на статистику за прошлый год, мы забивали намного больше, чем сейчас. Если посмотреть на последние четыре игры, мы по два гола забиваем, по две шайбы за игру.

Филатов: Ну и большинство тоже. Причем не только по реализации, но и по содержанию. Иногда в зону не получается...

Овечкин: В конце стоит большинство. Есть определенные моменты – это не секрет, что в этом компоненте мы отстаем.

Аршавин: А ты веришь, что вы еще способны побороться за выход в плей-офф?

Овечкин: Ты же знаешь, что спорт – вещь непредсказуемая. Ты выиграл три игры, а они проиграли три игры. Ты сразу поднимаешься наверх, а они остаются на той же позиции. В этой ситуации не надо смотреть на таблицу, надо играть и зарабатывать очки.

Овечкин на вопрос о том, кто будет олицетворять русский хоккей после него: «Капризов самый многообещающий. Он талантище. Вообще в порядке»