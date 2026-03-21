Ротенберг о смерти Чака Норриса: «Я вырос на его фильмах, вместе с ним уходит часть детства. Спасибо Вам за понимание, что сила – это не только про кулаки и мышцы, но и про характер»

Ротенберг о смерти Чака Норриса: я вырос на его фильмах.

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР ) Роман Ротенберг прокомментировал смерть Чака Норриса.

Американский актер и мастер боевых искусств умер в возрасте 86 лет. Сообщалось , что ему стало плохо во время тренировки по карате на Гавайях.

«Я вырос на фильмах Чака Норриса. Для нас, пацанов того времени, Чак был не просто героем с экрана. Он был воплощением силы, спокойствия, уверенности и справедливости.

Когда занимался карате, когда смотрел его фильмы, когда выходил во двор и нужно было проявлять характер, внутри всегда было простое детское ощущение: если драться – то как Чак.

С возрастом начинаешь понимать, что цепляло в нем не только умение драться. В нем была дисциплина, достоинство, внутренняя собранность. Он не суетился, не играл мускулами, а просто излучал силу и уверенность. И, наверное, именно поэтому в детстве так хотелось быть на него похожим.

Сегодня грустно не только потому, что ушел большой актер и спортсмен, но и потому, что вместе с ним уходит часть детства – того времени, когда герои с экрана казались настоящими и помогали становиться сильнее.

Спасибо Вам, Чак, за детство. За характер. За понимание, что сила – это не только про кулаки и мышцы, но и про характер и внутренний стержень», – написал Ротенберг.

Чак Норрис не умер – просто вечность решила перестраховаться. У него шесть черных поясов

Факты о Чаке Норрисе – начало эры интернет-мемов. А как они появились?