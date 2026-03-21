Ротенберг о смерти Чака Норриса: «Я вырос на его фильмах, вместе с ним уходит часть детства. Спасибо Вам за понимание, что сила – это не только про кулаки и мышцы, но и про характер»
Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг прокомментировал смерть Чака Норриса.
Американский актер и мастер боевых искусств умер в возрасте 86 лет. Сообщалось, что ему стало плохо во время тренировки по карате на Гавайях.
«Я вырос на фильмах Чака Норриса. Для нас, пацанов того времени, Чак был не просто героем с экрана. Он был воплощением силы, спокойствия, уверенности и справедливости.
Когда занимался карате, когда смотрел его фильмы, когда выходил во двор и нужно было проявлять характер, внутри всегда было простое детское ощущение: если драться – то как Чак.
С возрастом начинаешь понимать, что цепляло в нем не только умение драться. В нем была дисциплина, достоинство, внутренняя собранность. Он не суетился, не играл мускулами, а просто излучал силу и уверенность. И, наверное, именно поэтому в детстве так хотелось быть на него похожим.
Сегодня грустно не только потому, что ушел большой актер и спортсмен, но и потому, что вместе с ним уходит часть детства – того времени, когда герои с экрана казались настоящими и помогали становиться сильнее.
Спасибо Вам, Чак, за детство. За характер. За понимание, что сила – это не только про кулаки и мышцы, но и про характер и внутренний стержень», – написал Ротенберг.
Покойся с миром,Чак 😕
Легенда, покойся с миром.
Хоть Рома и пытается принизить Чака таким образом, будем честны: это всё же вина Чака, что на его фильмах выросло такое.