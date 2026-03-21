  • Григоренко, Дитц и Бердин – игроки недели в КХЛ. Юсупов из «Трактора» – лучший новичок
Михаил Григоренко, Даррен Дитц и Михаил Бердин – игроки недели в КХЛ.

КХЛ определила лучших хоккеистов последней игровой недели регулярного чемпионата.

Вратарем недели стал Михаил Бердин из «Сибири». Он отразил 95,4% бросков в 2 матчах при коэффициенте надежности 1,44.

Защитником недели назван Даррен Дитц. У игрока минского «Динамо» 4 (1+3) очка за 2 игры при полезности «плюс 4».

Лучшим нападающим стал Михаил Григоренко из «Трактора». Форвард набрал 6 (3+3) очков за 3 матча.

Новичком недели назван 20-летний защитник «Трактора» Владислав Юсупов. На его счету 2 (0+2) очка в 3 матчах FONBET КХЛ.

Все пары плей-офф КХЛ – и сразу мощь: ЦСКА против СКА, «Локомотив» – «Спартак»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
Материалы по теме
5 874 018 зрителей посетили матчи КХЛ в регулярке-2025/26, это новый рекорд. У «Динамо» Минск, СКА, «Авангарда», «Сибири», и «Автомобилиста» лучшая средняя посещаемость
20 марта, 19:21
СКА сыграет с ЦСКА в 1-м раунде Кубка Гагарина, «Локомотив» – со «Спартаком», «Динамо» Минск – с «Динамо» Москва, «Северсталь» – с «Торпедо»
20 марта, 19:09
НХЛ. «Вашингтон» примет «Колорадо», «Питтсбург» сыграет с «Каролиной», «Коламбус» в гостях у «Айлендерс», «Тампа» против «Калгари»
2 минуты назад
Гришин о том, что Ги Буше поддавливает судей эмоциональностью: «Не думаю, что это козырь. Мы не канадцы, российский менталитет – чем больше нас давят, тем выше сопротивление»
15 минут назад
Жамнов об обмене Тодда: «Потеря для «Спартака», но есть много нюансов, это лучше к спортдиректору. Роль Князева понятна, это не защитник топ-4. Работаем с тем, что имеем»
28 минут назад
Мичков набрал 100 очков в НХЛ. У форварда «Филадельфии» 42+58 в 148 играх регулярки
44 минуты назад
Макдэвид о 2-м месте «Эдмонтона» в Тихоокеанском дивизионе: «Нам повезло играть здесь, многим командам повезло. У нас что-то вроде боя подушками»
55 минут назад
Тренин побил рекорд «Миннесоты» по силовым приемам за сезон – 358 хитов
сегодня, 13:41
Кучеров набрал 3 очка за период в 32-й раз в карьере, разделив 5-е место в истории НХЛ с Петером Штястны. В топ-4 входят Гретцки, Лемье, Ягр и Босси
сегодня, 13:25
Ларионов о молодежи СКА в плей-офф: «Не будем никого накрывать крышкой, чтобы они не делали какие-то вещи. Здесь не будет консерватизма и стресса»
сегодня, 13:15
Гришин о «Нефтехимике»: «Результативность у нас не очень высокая. Завидую «Металлургу», который забивает 250 голов за чемпионат»
сегодня, 13:06
Дэниэл Спронг: «После перехода в «Автомобилист» все было здорово, жаль, что я не оказался здесь раньше. Тренер хорошо ко мне относится, у нас отличная химия с Шаровым»
сегодня, 12:49
Коршков о серии с «Ак Барсом»: «Там возрастные защитники, что может пойти нам на пользу. Нам надо будет похитрее действовать в атаке. У нас во всем есть преимущество, везде по чуть-чуть»
3 минуты назад
Николай Заварухин: «Салават» – быстрая команда, нам тоже надо играть в быстрый хоккей, отталкиваться от своей игры. В плей-офф все должны действовать вместе и в обороне, и в атаке»
сегодня, 12:42
Ларионов о серии с ЦСКА: «Придется преодолевать очень плотную оборону. Готовимся, нужно найти слабые места, они есть у всех команд»
сегодня, 11:45
Сучков о серии с «Автомобилистом»: «Знаем их мастеров, подкручиваем каждую деталь, чтобы быть готовыми. «Салавату» следует отталкиваться от своей игры. То, что мы делали весь сезон – борьба, стыки»
сегодня, 11:38
Гатиятулин о серии с «Трактором»: «Явных фаворитов в этом сезоне нет – у каждой команды свои плюсы. Решать все будут детали, над которыми мы работаем. Настроение рабочее, ребята готовы»
сегодня, 10:30
Козлов о серии с «Автомобилистом»: «Тяжелый соперник, готовимся во все оружии. Будем концентрироваться и на контроле шайбы, и на обороне, и на атаке. Это плей-офф, все зоны должны быть хорошо сыграны»
сегодня, 10:12
Василевский отразил 25 из 27 бросков «Эдмонтона», выиграв 3-й матч подряд. У вратаря «Тампы» 33 победы в 48 играх сезона
сегодня, 09:32
Вратарь «Торонто» Столарц пропустил матч против «Оттавы» из-за попадания шайбы в горло на разминке. Он прошел обследование в больнице
сегодня, 07:15
Чинахов обновил личный рекорд по очкам за сезон в НХЛ – 30. У него 101 балл в 235 играх в лиге
сегодня, 06:55
Подколзин стал 3-й звездой матча с «Тампой»: драка с Сирелли и 4 хита за 14:08. Форвард «Лайтнинг» вступился за Хэйгла после двойного силового
сегодня, 06:25Видео
