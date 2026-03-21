Григоренко, Дитц и Бердин – игроки недели в КХЛ. Юсупов из «Трактора» – лучший новичок
Михаил Григоренко, Даррен Дитц и Михаил Бердин – игроки недели в КХЛ.
КХЛ определила лучших хоккеистов последней игровой недели регулярного чемпионата.
Вратарем недели стал Михаил Бердин из «Сибири». Он отразил 95,4% бросков в 2 матчах при коэффициенте надежности 1,44.
Защитником недели назван Даррен Дитц. У игрока минского «Динамо» 4 (1+3) очка за 2 игры при полезности «плюс 4».
Лучшим нападающим стал Михаил Григоренко из «Трактора». Форвард набрал 6 (3+3) очков за 3 матча.
Новичком недели назван 20-летний защитник «Трактора» Владислав Юсупов. На его счету 2 (0+2) очка в 3 матчах FONBET КХЛ.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
