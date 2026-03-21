Григоренко, Дитц и Бердин – игроки недели в КХЛ. Юсупов из «Трактора» – лучший новичок

Михаил Григоренко, Даррен Дитц и Михаил Бердин – игроки недели в КХЛ.

КХЛ определила лучших хоккеистов последней игровой недели регулярного чемпионата.

Вратарем недели стал Михаил Бердин из «Сибири». Он отразил 95,4% бросков в 2 матчах при коэффициенте надежности 1,44.

Защитником недели назван Даррен Дитц . У игрока минского «Динамо» 4 (1+3) очка за 2 игры при полезности «плюс 4».

Лучшим нападающим стал Михаил Григоренко из «Трактора». Форвард набрал 6 (3+3) очков за 3 матча.

Новичком недели назван 20-летний защитник «Трактора» Владислав Юсупов . На его счету 2 (0+2) очка в 3 матчах FONBET КХЛ.

Все пары плей-офф КХЛ – и сразу мощь: ЦСКА против СКА, «Локомотив» – «Спартак»