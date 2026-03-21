Маккенна вошел в топ-10 претендентов на звание лучшего игрока сезона в NCAA. Фаворит драфта НХЛ-2026 набрал 51 очко в 34 играх за Penn State
Определены 10 претендентов на приз Хоби Бейкера, вручаемый лучшему игроку студенческого чемпионата США в сезоне.
Они были выбраны путем опроса всех 64 тренеров университетских хоккейных команд первого дивизиона NCAA. Также учитывались результаты онлайн-голосования болельщиков.
Первая тройка претендентов будет названа 3 апреля, а обладатель награды – 10 апреля.
В топ-10 вошел 18-летний форвард университета Пенсильвании Гэвин Маккенна, набравший 51 (15+36) очко в 34 играх в сезоне. Он называется одним из фаворитов драфта НХЛ-2026.
Также в десятку попали вратарь Трей Августин (Michigan State, права в НХЛ у «Детройта», 23 победы в 32 играх при 92,9% сэйвов), защитник Эрик Полкамп (Денвер, «Сан-Хосе»), форварды Джеймс Хэгенс (Бостонский колледж, «Бостон»), Чарли Страмель (Michigan State, «Миннесота»), Ти Джей Хьюз (Мичиган), Макс Плант (Миннесота-Дулут, «Детройт»), Хэйден Ставрофф (Дартмут), Феликс Трюдо (университет Святейшего Сердца), Итан Виттенбах (Куиннипак, «Калгари»).
Отметим, что Виттенбах лидирует в гонке бомбардиров в сезоне с 58 (24+34) баллами в 38 играх, Маккенна идет на 2-м месте, Хьюз (50 в 36, 19+31) делит 3-е.
Ни мутный швед, ни игроки, играющие в молодёжных лигах, ему, по этому возрасту, не ровня.
