  • Маккенна вошел в топ-10 претендентов на звание лучшего игрока сезона в NCAA. Фаворит драфта НХЛ-2026 набрал 51 очко в 34 играх за Penn State
Маккенна вошел в топ-10 претендентов на звание лучшего игрока сезона в NCAA. Фаворит драфта НХЛ-2026 набрал 51 очко в 34 играх за Penn State

Гэвин Маккенна вошел в топ-10 претендентов на звание лучшего игрока NCAA.

Определены 10 претендентов на приз Хоби Бейкера, вручаемый лучшему игроку студенческого чемпионата США в сезоне. 

Они были выбраны путем опроса всех 64 тренеров университетских хоккейных команд первого дивизиона NCAA. Также учитывались результаты онлайн-голосования болельщиков.

Первая тройка претендентов будет названа 3 апреля, а обладатель награды – 10 апреля. 

В топ-10 вошел 18-летний форвард университета Пенсильвании Гэвин Маккенна, набравший 51 (15+36) очко в 34 играх в сезоне. Он называется одним из фаворитов драфта НХЛ-2026. 

Также в десятку попали вратарь Трей Августин (Michigan State, права в НХЛ у «Детройта», 23 победы в 32 играх при 92,9% сэйвов), защитник Эрик Полкамп (Денвер, «Сан-Хосе»), форварды Джеймс Хэгенс (Бостонский колледж, «Бостон»), Чарли Страмель (Michigan State, «Миннесота»), Ти Джей Хьюз (Мичиган), Макс Плант (Миннесота-Дулут, «Детройт»), Хэйден Ставрофф (Дартмут), Феликс Трюдо (университет Святейшего Сердца), Итан Виттенбах (Куиннипак, «Калгари»).

Отметим, что Виттенбах лидирует в гонке бомбардиров в сезоне с 58 (24+34) баллами в 38 играх, Маккенна идет на 2-м месте, Хьюз (50 в 36, 19+31) делит 3-е. 

Суд над Маккенной по делу о нападении, хулиганстве и харассменте состоится 8 апреля. Фаворит драфта НХЛ-2026 отказался от предварительного слушания

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Может Маккена и не выиграет приз лучшего в NCAA, но он будет выбран первым номером на двафте этого года.
Ни мутный швед, ни игроки, играющие в молодёжных лигах, ему, по этому возрасту, не ровня.
Гевин выйдет 100% первым номером драфта и его хотят все команды. Айвар будет в топ-3 списка.
Университет Святейшего Сердца это сильно.
