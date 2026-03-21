  Лотерея драфта НХЛ-2026 намечена на 5 мая. Она вновь пройдет в прямом эфире – шансы команд будут рассчитываться в режиме онлайн
Лотерея драфта НХЛ-2026 намечена на 5 мая. Она вновь пройдет в прямом эфире – шансы команд будут рассчитываться в режиме онлайн

Лотерея драфта НХЛ-2026 намечена на 5 мая, сообщает инсайдер Фрэнк Серавалли. 

Как и в прошлом году, процедура будет показана в прямом эфире. Шансы команд на выигрыш будут рассчитываться в режиме реального времени. Ранее сам процесс розыгрыша был непубличным, а объявлялись только итоговые результаты. 

По итогам лотереи будет определен порядок выбора с 1-го пика до 14-го. Наилучшими шансами на общий первый выбор (25,5%) будет обладать команда, занявшая последнее место в регулярном чемпионате НХЛ. Сейчас последнюю строчку в таблице занимает «Ванкувер». 

При этом в прошлом году право первого выбора выиграли «Айлендерс», чьи шансы на успех составляли 3,5%. Клуб с Лонг-Айленда оставил пик себе и выбрал под ним защитника Мэттью Шефера, набравшего 50 (21+29) очков в 69 играх в дебютном сезоне.

Среди главных фаворитов драфта НХЛ-2026 называются форварды Гэвин Маккенна и Ивар Стенберг. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Daily Faceoff
Швед мутный. Канадец Маккена выглядит уже готовым игроком.
Ответ Максим Седов
Маккена на МЧМ не впечатлил . Временами выглядел совсем потерянным.
Ответ Максим Седов
Оба ни разу не готовы к NHL. McKenna может ещё сезон отыграть в NCAA, а Stenberg - в SHL.
Скорее к NHL готовы защитники. Например, Keaton Verhoeff.
