«Даллас» подписал форварда Дилана Грицковиана – свободного агента из NCAA с 37 очками в 30 играх в этом сезоне. За «Старс» играет его старший брат Джастин
21-летний форвард (178 см, 82 кг) не был задрафтован клубами НХЛ, поэтому являлся для лиги свободным агентом.
Последние 3 сезона он отыграл в NCAA в составе команды Северо-Восточного университета. В сезоне-2025/26 набрал 37 (15+22) очков в 30 играх.
Отметим, что в составе «Старс» выступает его старший брат – форвард Джастин Грицковиан, которого клуб подписал 2 года назад. Он тоже был свободным агентом из студенческого чемпионата и играл за ту же университетскую команду.
Этот сезон стал для 25-летнего игрока первым полноценным в НХЛ. В 67 играх он набрал 23 (10+13) очка при 43 минутах штрафа и среднем времени на льду 12:48.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть «Далласа»
Династия!!!
Пан атаман и пан атаманыч.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем