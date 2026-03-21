«Даллас» подписал форварда Дилана Грицковиана – свободного агента из NCAA с 37 очками в 30 играх в этом сезоне. За «Старс» играет его старший брат Джастин

«Даллас» подписал форварда Дилана Грицковиана – свободного агента из NCAA.

«Даллас » подписал двухлетний контракт новичка с форвардом Диланом Грицковианом.

21-летний форвард (178 см, 82 кг) не был задрафтован клубами НХЛ, поэтому являлся для лиги свободным агентом.

Последние 3 сезона он отыграл в NCAA в составе команды Северо-Восточного университета. В сезоне-2025/26 набрал 37 (15+22) очков в 30 играх.

Отметим, что в составе «Старс» выступает его старший брат – форвард Джастин Грицковиан, которого клуб подписал 2 года назад. Он тоже был свободным агентом из студенческого чемпионата и играл за ту же университетскую команду.

Этот сезон стал для 25-летнего игрока первым полноценным в НХЛ . В 67 играх он набрал 23 (10+13) очка при 43 минутах штрафа и среднем времени на льду 12:48.