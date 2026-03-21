«Ванкувер» продлил Манчини на 2 года с кэпхитом 1 млн долларов. У 23-летнего защитника 0 очков и «минус 10» в 18 играх в НХЛ в этом сезоне

«Ванкувер » продлил контракт с защитником Виктором Манчини на 2 года, средняя годовая зарплата (кэпхит) составит 1 миллион долларов.

В текущем сезоне 23-летний американец провел 18 матчей за «Кэнакс» в регулярном чемпионате НХЛ и не набрал очков при полезности «минус 10», 5 минутах штрафа и среднем времени на льду 13:50.

В сезоне АХЛ у него 33 матча за «Эбботсфорд » и 16 (4+12) баллов. В целом в НХЛ на счету Манчини 49 игр и 9 (2+7) очков.