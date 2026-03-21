Овечкин на вопрос о том, кто будет олицетворять русский хоккей после него: «Капризов самый многообещающий. Он талантище. Вообще в порядке»

Александр Овечкин о новом лице хоккея России: Капризов самый многообещающий.

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин на шоу FONtour высказался о будущем российского хоккея.

Андрей Аршавин: Как ты считаешь, кто станет олицетворением русского хоккея после тебя? Мы с Капризовым записывали когда, мне кажется, он как-то по типажу, потому что он снайпер, потому что он русский, он долго в «Миннесоте» или всю карьеру, да? Что он. Твое мнение?

Александр Овечкин: Ну, человек, который реально есть. Самое главное понять, что значит спорт. Ты спортсмен, ты спортсмен.

Андрей Аршавин: Но мы уже нет, Саша.

Александр Овечкин: Если нет травм, то ты работаешь над собой, у тебя все получается, ты растешь. Если у тебя травма, то, соответственно, ты не на одном месте, ты просто падаешь вниз. Потому что ты не можешь ни тренироваться, не можешь ни кататься, не можешь заниматься своими привычными делами. Поэтому, самое главное, я думаю, Капризов, Кучеров.

Андрей Аршавин: Кучеров просто уже взрослый. Сколько ему лет?

Никита Филатов: 33 года (исполнится в июне этого года – Спортс).

Андрей Аршавин: Ему уже много лет.

Александр Овечкин: Ну, Свечников, хорошо. Давай возьмем Свечникова.

Андрей Аршавин: Неважно, может быть, так и не будет, просто твое мнение.

Александр Овечкин: Нет, я думаю, Капризов. Капризов самый многообещающий. Он талантище вообще. Вообще в порядке.

