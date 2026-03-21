  • Овечкин на вопрос о том, кто будет олицетворять русский хоккей после него: «Капризов самый многообещающий. Он талантище. Вообще в порядке»
Овечкин на вопрос о том, кто будет олицетворять русский хоккей после него: «Капризов самый многообещающий. Он талантище. Вообще в порядке»

Александр Овечкин о новом лице хоккея России: Капризов самый многообещающий.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин на шоу FONtour высказался о будущем российского хоккея. 

Андрей Аршавин: Как ты считаешь, кто станет олицетворением русского хоккея после тебя? Мы с Капризовым записывали когда, мне кажется, он как-то по типажу, потому что он снайпер, потому что он русский, он долго в «Миннесоте» или всю карьеру, да? Что он. Твое мнение?

Александр Овечкин: Ну, человек, который реально есть. Самое главное понять, что значит спорт. Ты спортсмен, ты спортсмен.

Андрей Аршавин: Но мы уже нет, Саша.

Александр Овечкин: Если нет травм, то ты работаешь над собой, у тебя все получается, ты растешь. Если у тебя травма, то, соответственно, ты не на одном месте, ты просто падаешь вниз. Потому что ты не можешь ни тренироваться, не можешь ни кататься, не можешь заниматься своими привычными делами. Поэтому, самое главное, я думаю, Капризов, Кучеров.

Андрей Аршавин: Кучеров просто уже взрослый. Сколько ему лет?

Никита Филатов: 33 года (исполнится в июне этого года – Спортс). 

Андрей Аршавин: Ему уже много лет.

Александр Овечкин: Ну, Свечников, хорошо. Давай возьмем Свечникова.

Андрей Аршавин: Неважно, может быть, так и не будет, просто твое мнение.

Александр Овечкин: Нет, я думаю, Капризов. Капризов самый многообещающий. Он талантище вообще. Вообще в порядке.

«Малкина вижу тренером, пойду к нему помощником». Овечкин – о 1000-м голе, новом контракте и проблемах «Вашингтона»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ютуб-канал FONBET
У них разницы, в 4 года

Капризу пора уже 50 шайб пробивать и хотя бы пару сезонов 100+ очков
Ответ Олич09
У них разницы, в 4 года Капризу пора уже 50 шайб пробивать и хотя бы пару сезонов 100+ очков
Капризов 97 года , Овечкин 85 какие 4 года? А на счет того , что Кирилл не забивал 50 и то что пока только один сезон 100+ очков согласен. Все таки его зарплата подразумевает всегда больше 100 выбивать
Ответ Artem hoc
Капризов 97 года , Овечкин 85 какие 4 года? А на счет того , что Кирилл не забивал 50 и то что пока только один сезон 100+ очков согласен. Все таки его зарплата подразумевает всегда больше 100 выбивать
Разница с Кучеровым в 4 года
Уровня Кучерова никого и скорее всего надолго. Дело не в слабом поколении, хотя не без этого. Таких как Куч единицы в истории.
Ответ Кино Музыка
Уровня Кучерова никого и скорее всего надолго. Дело не в слабом поколении, хотя не без этого. Таких как Куч единицы в истории.
Кучеров по очкам идёт на топ-10 в лиге. Ну или на топ-20, даже если не будет долго играть. Понятно, что таких долго не будет. Таких за всю историю НХЛ были единицы )
Ответ Алексей Агеев
Кучеров по очкам идёт на топ-10 в лиге. Ну или на топ-20, даже если не будет долго играть. Понятно, что таких долго не будет. Таких за всю историю НХЛ были единицы )
На топ-10? Кучеров обойдет Лемье? Ну не знаю, не уверен
Так а вариантов пока что нет, кроме Капризова, да и тот ненадолго ввиду возраста. Среди полевых разумеется. Кучеров и Панарин уже сами на пороге выхода из прайма, Демидов пока что в самом начале и неизвестно, куда повернёт, Мичкова уже обсуждать почти перестали, остальные наши игроки НХЛ далеко не первые скрипки в лиге.
Ответ Vadoniy
Так а вариантов пока что нет, кроме Капризова, да и тот ненадолго ввиду возраста. Среди полевых разумеется. Кучеров и Панарин уже сами на пороге выхода из прайма, Демидов пока что в самом начале и неизвестно, куда повернёт, Мичкова уже обсуждать почти перестали, остальные наши игроки НХЛ далеко не первые скрипки в лиге.
мичкова даже упоминать в этом списке фамилий нет смысла )
Капризова уже 30 алло
Адальше пустота
Ответ xforstx
Капризова уже 30 алло Адальше пустота
Не паникуем. Роман продолжает работать в хоккее. Сейчас плотно занимается детьми. Скоро пойдет поток талантов.
Ответ agentkuper
Не паникуем. Роман продолжает работать в хоккее. Сейчас плотно занимается детьми. Скоро пойдет поток талантов.
Согласен, думаю все будет заезжать НХЛ ( ночной(
Многообещающий 28-летний пацан, которому через месяц будет 29.
А ну это да. Но Кучеров на мой взгляд, это другой уровень
А сейчас Капризов и Кучеров не олицетворяют русский хоккей? Надоел уже культ личности Овечкина. Мог бы сказать, что он не единственный заметный русский игрок, но пустился в какие то рассуждения .
Ответ agentkuper
А сейчас Капризов и Кучеров не олицетворяют русский хоккей? Надоел уже культ личности Овечкина. Мог бы сказать, что он не единственный заметный русский игрок, но пустился в какие то рассуждения .
Кто-то еще побил рекорд Гретцки?
Ответ Esson67
Кто-то еще побил рекорд Гретцки?
Да, вообще, никто. И что, это делает всех остальных хоккеистов плохими? Что именно меняет в хоккее рекорд? Всегда кто то забросил больше шайб,чем другие.
29-летний капризов😂😂😂😂
Фамилии Дорофеев. Марченко вам ничего не говорят???
Смотрел это видео.
И здесь Кучерова прокатили.
