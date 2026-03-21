Никишин – 1-й защитник-новичок в истории «Каролины» с 10 голами за сезон. Среди россиян в НХЛ в таком статусе – 3-й, рекорд у Малахова (14)

Александр Никишин – 1-й защитник-новичок «Каролины» с 10 шайбами за сезон.

Защитник «Каролины» Александр Никишин забросил шайбу в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (4:3 ОТ).

В 68 играх в сезоне на счету 24-летнего игрока стало 27 (10+17) очков при полезности «+12».

Он стал первым защитником-новичком в истории «Харрикейнс» и «Хартфорд Уэйлерс» с 10 голами за сезон.

Среди российских защитников-новичков в истории лиги – третьим. В сезоне-1992/93 Владимир Малахов забросил 14 шайб в 64 играх за «Айлендерс», а Алексей Житник – 12 в 78 играх за «Лос-Анджелес».