Никишин с голом в овертайме стал 2-й звездой дня в НХЛ. Также в тройку вошли Маккиннон с 0+3 и Томпсон с 30 сэйвами
Подведены итоги очередного игрового дня в НХЛ.
Третья звезда – вратарь «Вашингтона» Логан Томпсон, отразивший 30 из 31 броска в матче с «Нью-Джерси» (2:1).
Вторая звезда – защитник «Каролины» Александр Никишин с голом в овертайме матча с «Торонто» (4:3 ОТ). Заброшенная шайба стала для россиянина 10-й в сезоне.
Первая звезда – форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон с ассистентским хет-триком в матче с «Чикаго» (4:1). Канадец догнал форварда «Тампы» Никиту Кучерова в гонке бомбардиров – у них по 114 очков, у лидирующего капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида 115.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Любопытно, прямо сейчас из 5 лучших киперов по продвинутой стате - 3 пролетают мимо плэйофф. Но если с Томпсоном (1-й) и Шестёрой всё понятно (5-й), то Сорока (2-й) ещё может туда залететь.
И вылететь.
