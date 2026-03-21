Никишин с голом в овертайме стал 2-й звездой дня в НХЛ. Также в тройку вошли Маккиннон с 0+3 и Томпсон с 30 сэйвами

Александр Никишин с голом в овертайме стал 2-й звездой дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня в НХЛ .

Третья звезда – вратарь «Вашингтона » Логан Томпсон , отразивший 30 из 31 броска в матче с «Нью-Джерси» (2:1).

Вторая звезда – защитник «Каролины» Александр Никишин с голом в овертайме матча с «Торонто» (4:3 ОТ). Заброшенная шайба стала для россиянина 10-й в сезоне.

Первая звезда – форвард «Колорадо » Нэтан Маккиннон с ассистентским хет-триком в матче с «Чикаго» (4:1). Канадец догнал форварда «Тампы» Никиту Кучерова в гонке бомбардиров – у них по 114 очков , у лидирующего капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида 115.