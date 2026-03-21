Юрий Карандин: «Металлург» весной затормозил, запас исчез. Команда потеряла уверенность из-за кадровой чехарды. «Сибирь» накатила на финиш и даст бой чемпиону»

Юрий Карандин: «Металлург» весной затормозил, потерял уверенность из-за чехарды.

Бывший арбитр Юрий Карандин высказался о паре «Металлург» – «Сибирь» в первом раунде Кубка Гагарина.

– Юрий Павлович, как раз к вашему 89-летию определились все пары плей-офф. Какой уделите особое внимание?

– Ну конечно же серии «Сибири» и «Металлурга». Мне понравилась та работа, которую провела родная команда с приходом молодого тренера Люзенкова. Ушла расхлябанность, пришла ответственность перед своими болельщиками.

Жаль, в плей-офф не будет буллитов, ведь «Сибирь» – автор нового сезонного рекорда, 12 побед по итогам послематчевых бросков. Но я уверен, что наша команда все равно даст бой чемпиону.

– Почему?

– «Сибирь» на финиш чемпионата, что называется, накатила. А вот «Металлург», наоборот, весной затормозил. Исчез тот запас, который был у «Магнитки» осенью и большую часть зимы.

– Причины?

– Не совсем понял кадровую чехарду в «Металлурге» в концовке чемпионата. У «Магнитки» – ровный и сбалансированный состав, хоккеисты подобраны под один игровой стиль.

В такой ситуации надо было доигрывать чемпионат с позиции силы, а «Металлург» зачем-то пожертвовал концовкой, выходил молодежным составом. Мне показалось, команда из-за этих перетасовок потеряла свою уверенность.

На мой взгляд, очень правильно провела весну «Сибирь». Тренеры дали основным игрокам отдохнуть в предпоследнем матче чемпионата, но уже вчера с «Барысом» вышли все лидеры. То есть они немного отдохнули – но не потеряли ритма. О «Магнитке» этого не скажу, – сказал Карандин.