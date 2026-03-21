  • Нелсон о выходе «Колорадо» в плей-офф НХЛ: «Это приятно, но мы хотим остаться на вершине таблицы и получить 1-й посев. В Центральном дивизионе это важно»
Нелсон о выходе «Колорадо» в плей-офф НХЛ: «Это приятно, но мы хотим остаться на вершине таблицы и получить 1-й посев. В Центральном дивизионе это важно»

Форвард «Колорадо» Брок Нелсон высказался о выходе «Эвеланш» в плей-офф НХЛ-2026. 

Клуб из Денвера обеспечил себе место в розыгрыше Кубка Стэнли после победы над «Чикаго» (4:1) в регулярном чемпионате. 

«Конечно, приятно обеспечить себе место в плей-офф. Но мы хотим остаться на вершине таблицы и получить первый посев. Мы знаем, насколько это важно в Центральном дивизионе. Борьба очень напряженная, каждая игра имеет решающее значение», – сказал Нелсон.  

Напомним, что победитель дивизиона в первом раунде сыграет с командой из зоны wild card, тогда как команды со 2-го и 3-го мест в дивизионе встретятся друг с другом. 

«Колорадо» (100 очков в 68 играх) сейчас лидирует в Центральном дивизионе. Следом идут «Даллас» (96 в 68) и «Миннесота» (90 в 70). Эти команды занимают первые три места по очкам и во всей Западной конференции. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Теперь надо чтобы Эдмонтон оказался в WC и сыграл в первом раунде с Колорадо. Посмотрим смогут ли пройти лавин, а то привыкли на раслабоне проскакивать первые 2 раунда:))
