Нелсон о выходе «Колорадо» в плей-офф НХЛ: «Это приятно, но мы хотим остаться на вершине таблицы и получить 1-й посев. В Центральном дивизионе это важно»

Брок Нелсон о выходе «Колорадо» в плей-офф: приятно, но мы хотим 1-й посев.

Форвард «Колорадо» Брок Нелсон высказался о выходе «Эвеланш » в плей-офф НХЛ-2026.

Клуб из Денвера обеспечил себе место в розыгрыше Кубка Стэнли после победы над «Чикаго» (4:1) в регулярном чемпионате.

«Конечно, приятно обеспечить себе место в плей-офф. Но мы хотим остаться на вершине таблицы и получить первый посев. Мы знаем, насколько это важно в Центральном дивизионе. Борьба очень напряженная, каждая игра имеет решающее значение», – сказал Нелсон.

Напомним, что победитель дивизиона в первом раунде сыграет с командой из зоны wild card, тогда как команды со 2-го и 3-го мест в дивизионе встретятся друг с другом.

«Колорадо» (100 очков в 68 играх) сейчас лидирует в Центральном дивизионе. Следом идут «Даллас » (96 в 68) и «Миннесота » (90 в 70). Эти команды занимают первые три места по очкам и во всей Западной конференции.