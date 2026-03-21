«Колорадо» в 3-й раз в истории вышел в плей-офф до 70-го матча в регулярке и повторил достижение «Вашингтона». В 2001 году клуб выиграл Кубок Стэнли после этого

«Колорадо» в 3-й раз в истории вышел в плей-офф до 70-го матча в регулярке.

«Колорадо» обеспечил себе место в розыгрыше Кубка Стэнли-2026 после победы над «Чикаго» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ .

В активе «Эвеланш» 100 очков в 68 играх. Команда под руководством Джареда Беднара лидирует в Центральном дивизионе, Западной конференции и общей таблице лиги.

«Колорадо » в 3-й раз в истории вышел в плей-офф до 70-го матча в регулярке (учитывались полные сезоны с 82+ играми – то есть начиная с 1992/93) и повторил рекорд «Вашингтона ».

Ранее клуб из Денвера записал в актив такое достижение в сезонах-1996/97 (67 игр, в итоге – Президентский кубок за победу в регулярке, вылет в финале конференции) и 2000/01 (69, в итоге – Президентский кубок и Кубок Стэнли ).