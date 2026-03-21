  • Гридин сыграл 19:09 против «Флориды» (личный рекорд в НХЛ) и сделал голевой пас. У 20-летнего форварда «Калгари» 11 очков и «минус 13» в 25 играх в сезоне
Гридин сыграл 19:09 против «Флориды» (личный рекорд в НХЛ) и сделал голевой пас. У 20-летнего форварда «Калгари» 11 очков и «минус 13» в 25 играх в сезоне

Матвей Гридин сыграл 19:09 против «Флориды» (личный рекорд в НХЛ).

Форвард «Калгари» Матвей Гридин сделал голевой пас в большинстве в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (4:1). 

На счету 20-летнего россиянина стало 11 (4+7) очков в 25 играх в дебютном сезоне в лиге при полезности «минус 13» и среднем времени на льду 14:24. 

Сегодня Гридин (19:09 – личный рекорд в лиге, первое время среди форвардов «Флэймс», 5:57 – в большинстве) завершил встречу с полезностью «минус 1». 

Он отметился 4 бросками в створ, сделал 1 блок и допустил 1 потерю. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Жамнов о серии с «Локомотивом»: «Понимаем, почему проиграли в регулярке, постараемся убрать ошибки. Плей-офф – совсем другой хоккей. Просто так сдаваться не собираемся»
5 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» примет «Колорадо», «Питтсбург» сыграет с «Каролиной», «Коламбус» в гостях у «Айлендерс», «Тампа» против «Калгари»
8 минут назад
Тарасенко в 9-й раз забил 20+ голов за сезон в НХЛ. Он 13-й россиянин с таким достижением
13 минут назад
Кучеров набрал 75 очков за 33 последних матча – лучший результат в НХЛ с сезона-1995/96, когда это удалось Лемье
32 минуты назад
Ларионов о серии с ЦСКА: «Серьезный соперник. Команда, которая оставила большой след в моей карьере. Ребята настроены, будем продолжать то, что делали по ходу сезона»
48 минут назад
Вайсфельд о Кубке Гагарина: «Скрытый фаворит – ЦСКА. Против армейцев очень тяжело играть. За счет своей организации игры они могут добиться победы»
сегодня, 09:58
Кучеров о своей результативности: «Это результат работы всей команды. Мы играем хорошо, следуем плану на матч, это приносит свои плоды»
сегодня, 09:52
Плешков, Шулак и Спронг – лучшие игроки марта в КХЛ. Поляков из СКА – лучший новичок
сегодня, 09:21
Максим Сушинский: «Лимит не играет на пользу нашему хоккею, сдерживает развитие. Искусственно делаем выбор в пользу россиян, некоторые из которых стоят дороже, а играют хуже»
сегодня, 09:12
Кучеров набрал 67 очков в 29 играх в 2026 году – больше всех в НХЛ (2,3 в среднем за матч). У Макдэвида на этом отрезке 46 в 30, у Маккиннона – 44 в 28
сегодня, 07:45
Гатиятулин о серии с «Трактором»: «Явных фаворитов в этом сезоне нет – у каждой команды свои плюсы. Решать все будут детали, над которыми мы работаем. Настроение рабочее, ребята готовы»
сегодня, 10:30
Козлов о серии с «Автомобилистом»: «Тяжелый соперник, готовимся во все оружии. Будем концентрироваться и на контроле шайбы, и на обороне, и на атаке. Это плей-офф, все зоны должны быть хорошо сыграны»
сегодня, 10:12
Василевский отразил 25 из 27 бросков «Эдмонтона», выиграв 3-й матч подряд. У вратаря «Тампы» 33 победы в 48 играх сезона
сегодня, 09:32
Вратарь «Торонто» Столарц пропустил матч против «Оттавы» из-за попадания шайбы в горло на разминке. Он прошел обследование в больнице
сегодня, 07:15
Чинахов обновил личный рекорд по очкам за сезон в НХЛ – 30. У него 101 балл в 235 играх в лиге
сегодня, 06:55
Подколзин стал 3-й звездой матча с «Тампой»: драка с Сирелли и 4 хита за 14:08. Форвард «Лайтнинг» вступился за Хэйгла после двойного силового
сегодня, 06:25Видео
Макдэвид завершил матч с «Тампой» с «минус 3», несмотря на 399-й гол в НХЛ. У него 4 броска, 4 минуты штрафа, 4 потери и 2 блока за 22:42
сегодня, 05:55
Кучеров – 20-й игрок в истории НХЛ с 42+ матчами с 4 или более очками. Он сравнялся с Орром, Перро и Мессье
сегодня, 05:45
Пастрняк – 6-й игрок из Чехии в истории НХЛ с 500+ ассистами. В истории «Бостона» – 9-й, по скорости достижения отметки – 4-й
сегодня, 04:25
Хуснутдинов забил «Детройту» в пустые ворота – 1-й гол за 10 матчей и 14-й в сезоне. У него 30 очков в 65 играх при «+14»
сегодня, 03:58Видео
