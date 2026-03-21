Гридин сыграл 19:09 против «Флориды» (личный рекорд в НХЛ) и сделал голевой пас. У 20-летнего форварда «Калгари» 11 очков и «минус 13» в 25 играх в сезоне

Матвей Гридин сыграл 19:09 против «Флориды» (личный рекорд в НХЛ).

Форвард «Калгари » Матвей Гридин сделал голевой пас в большинстве в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (4:1).

На счету 20-летнего россиянина стало 11 (4+7) очков в 25 играх в дебютном сезоне в лиге при полезности «минус 13» и среднем времени на льду 14:24.

Сегодня Гридин (19:09 – личный рекорд в лиге, первое время среди форвардов «Флэймс», 5:57 – в большинстве) завершил встречу с полезностью «минус 1».

Он отметился 4 бросками в створ, сделал 1 блок и допустил 1 потерю.