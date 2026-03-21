  • Минтюков против «Юты»: ассист в меньшинстве, 1 бросок, 1 хит, 2 блока и «+2» за 22:51 (2-е время в «Анахайме»). У него 20 очков в 64 играх в сезоне
Минтюков против «Юты»: ассист в меньшинстве, 1 бросок, 1 хит, 2 блока и «+2» за 22:51 (2-е время в «Анахайме»). У него 20 очков в 64 играх в сезоне

Павел Минтюков сделал ассист в меньшинстве в матче против «Юты».

Защитник «Анахайма» Павел Минтюков сделал результативную передачу в меньшинстве в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» (4:1). 

На счету 22-летнего россиянина стало 20 (8+12) очков в 64 играх в текущем сезоне при полезности «минус 2». 

Сегодня Минтюков (22:51 – второй показатель игрового времени в «Дакс», 3:58 – в меньшинстве, «+2») также отметился 1 броском в створ, 1 силовым приемом и 2 блоками. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Под конец сезона ожил
