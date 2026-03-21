  «Анахайм» набрал 80 очков в 69 играх – лучший результат за 8 лет. Команда Кенневилла лидирует в своем дивизионе с разницей шайб «минус 8»
«Анахайм» набрал 80 очков в 69 играх – лучший результат за 8 лет. Команда Кенневилла лидирует в своем дивизионе с разницей шайб «минус 8»

«Анахайм» обыграл «Юту» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ

Команда под руководством Джоэла Кенневилла набрала 80 очков в 69 играх – это лучший результат с сезона-2017/18 (тогда команда достигла этой отметки в 67-й игре). 

По итогам той регулярки «Дакс» вышли в плей-офф, после чего не попадали туда 7 раз подряд. 

В текущем чемпионате «Анахайм» возглавляет Тихоокеанский дивизион, имея отрицательную разницу шайб («минус 8», 229:237). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Hockeydb
Из-за какой-то надуманной причины, лишили Кенневиля работы на 5 лет. Здорово, что вернулся. Хороших тренеров, которые ставят интересный хоккей мало
Забавно.
Кто нибудь выигрывал дивизион или конференцию с отрицательной разницей!?
Ответ Кагов
Например, сезон 86-87, в дивизионе Норриса все команды были с отрицательной разностью шайб. 4 из них, включая победителя, вышли в ПО. Через два года ситуация повторилась. В середине-конце 80-х это был самый слабый дивизион.
Вообще у Анахайма такая разница, потому что очень много побед в ОТ или по буллитам. 7+8. А это, на минуточку, 30 из 80 набранных очков с разностью шайб всего лишь +7.
Но лучше выиграть 5 раз в 1 шайбу или по буллитам и проиграть один в 5 шайб, чем наоборот.
А в конце регулярки такая команда получит преимущество домашнего льда на два первых раунда. А условная Миннесота, у которой будет на 10-15 очков больше, начнет два первых раунда на выезде. И то если повезёт выиграть в первом. Какой же прекрасный формат ПО(нет).
После НГ конечно просели Утки, это нужно признать. Но за сезон Кенневилю пока что твердая 5 и неважно как будет в ПО. Легенда вернулась и сразу же вытащила Уток, которые на дне уже достаточно давно. Думаю что сейчас он заготовил фундамент на котором будет строиться будущее уток. С ним или без него - неважно. Ровно также, как я считаю, он сделал с Флоридой. По мне, так это именно он заложил основу нынешней Флориды

Кстати, может быть Зеграс при нем и заиграл вновь. Он конечно в Филе в этом сезоне хорошо вернул форму, но думаю что Уткам он бы сейчас помог очень сильно. Было бы интересно что показывал Тревор под руководством Кенневиля
Ответ noyneim
По слухам Кенневиль наоборот не хотел Зеграса. Поэтому его и обменяли так дёшево. Да он особо и не нужен Уткам. У них таланта и так предостаточно.
Ответ PEGEON
Не знал. Интересная инфа, спасибо
Тихоокеанский дивизион просто дно. С такими показателями Анахайм не вошёл бы и в десятку Востока, а тут лидер дивизиона и преимущество своей площадки в плей-офф. 😁
