«Анахайм» набрал 80 очков в 69 играх – лучший результат за 8 лет. Команда Кенневилла лидирует в своем дивизионе с разницей шайб «минус 8»
«Анахайм» обыграл «Юту» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ.
Команда под руководством Джоэла Кенневилла набрала 80 очков в 69 играх – это лучший результат с сезона-2017/18 (тогда команда достигла этой отметки в 67-й игре).
По итогам той регулярки «Дакс» вышли в плей-офф, после чего не попадали туда 7 раз подряд.
В текущем чемпионате «Анахайм» возглавляет Тихоокеанский дивизион, имея отрицательную разницу шайб («минус 8», 229:237).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Hockeydb
Рекомендуем
Кто нибудь выигрывал дивизион или конференцию с отрицательной разницей!?
Но лучше выиграть 5 раз в 1 шайбу или по буллитам и проиграть один в 5 шайб, чем наоборот.
Кстати, может быть Зеграс при нем и заиграл вновь. Он конечно в Филе в этом сезоне хорошо вернул форму, но думаю что Уткам он бы сейчас помог очень сильно. Было бы интересно что показывал Тревор под руководством Кенневиля