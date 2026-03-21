«Анахайм» набрал 80 очков в 69 играх – лучший результат за 8 лет. Команда Кенневилла лидирует в своем дивизионе с разницей шайб «минус 8»

«Анахайм» набрал 80 очков в 69 играх – лучший результат за 8 лет.

«Анахайм» обыграл «Юту» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ .

Команда под руководством Джоэла Кенневилла набрала 80 очков в 69 играх – это лучший результат с сезона-2017/18 (тогда команда достигла этой отметки в 67-й игре).

По итогам той регулярки «Дакс» вышли в плей-офф, после чего не попадали туда 7 раз подряд.

В текущем чемпионате «Анахайм » возглавляет Тихоокеанский дивизион, имея отрицательную разницу шайб («минус 8», 229:237).