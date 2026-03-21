«Флорида» проиграла 3 из 4 матчей в турне по Западу, победив только «Эдмонтон». Действующий обладатель Кубка Стэнли отстает от зоны плей-офф на 13 очков

«Флорида» проиграла 3 из 4 матчей в турне по Западу.

«Флорида » завершила западное турне поражением от «Калгари » (1:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

Таким образом, «Пантерс» одержали только 1 победу в 4 играх в этой поездке – над «Эдмонтоном » (4:0). Ранее команда под руководством Пола Мориса уступила «Сиэтлу» (2:6) и «Ванкуверу » (2:5).

С 71 очком в 69 играх действующий обладатель Кубка Стэнли занимает 14-е место в Восточной конференции. От зоны плей-офф «Флориду» отделяют 13 баллов.

В трех предыдущих сезонах «Пантерс» доходили до финала Кубка Стэнли, в 2024 и 2025 году они выиграли главный трофей лиги.