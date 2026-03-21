«Флорида» проиграла 3 из 4 матчей в турне по Западу, победив только «Эдмонтон». Действующий обладатель Кубка Стэнли отстает от зоны плей-офф на 13 очков
«Флорида» завершила западное турне поражением от «Калгари» (1:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Таким образом, «Пантерс» одержали только 1 победу в 4 играх в этой поездке – над «Эдмонтоном» (4:0). Ранее команда под руководством Пола Мориса уступила «Сиэтлу» (2:6) и «Ванкуверу» (2:5).
С 71 очком в 69 играх действующий обладатель Кубка Стэнли занимает 14-е место в Восточной конференции. От зоны плей-офф «Флориду» отделяют 13 баллов.
В трех предыдущих сезонах «Пантерс» доходили до финала Кубка Стэнли, в 2024 и 2025 году они выиграли главный трофей лиги.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Похоже, что так может выглядеть девиз "Флориды". Ну, а поскольку в нападении тоже перестало получаться чуть меньше, чем всё, то - вот он и результат.