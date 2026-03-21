Тарасов пропустил 4 шайбы от «Калгари», отразив 32 из 36 бросков. Поражение – 6-е в последних 7 матчах

Вратарь «Флориды» Даниил Тарасов вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари » (1:4).

26-летний россиянин отразил 32 из 36 бросков (88,9%). Поражение стало для него 6-м в 7 последних играх.

В целом Тарасов провел 24 матча в текущем сезоне, записав в актив 9 побед при 89,6% сэйвов и коэффициенте надежности 3,01.