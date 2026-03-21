Тарасов пропустил 4 шайбы от «Калгари», отразив 32 из 36 бросков. Поражение – 6-е в последних 7 матчах
Вратарь «Флориды» Даниил Тарасов вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (1:4).
26-летний россиянин отразил 32 из 36 бросков (88,9%). Поражение стало для него 6-м в 7 последних играх.
В целом Тарасов провел 24 матча в текущем сезоне, записав в актив 9 побед при 89,6% сэйвов и коэффициенте надежности 3,01.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Первый гол можно описать как: "Беннетт, в абсолютно спокойной обстановке, теряет шайбу на выходе из своей зоны, Верхэге. вместо того, чтобы накрывать своего крайнего, смотрит хоккей, а Миккола, вместо того, чтобы блокировать бросок, переправляет шайбу в свои ворота".
Второй гол - Миккола, стоя абсолютно один на своём "пятачке", внимательно смотрит как два нападающих соперника с "усов" расстреливают Тарасова.
Третий гол - реализация "5 на 3", за 3 минуты до конца матча.
Четвёртый гол, 2:30 до конца матча, "Флорида" вчетвером полезла отыгрываться, Луостаринен упал в чужой зоне, обрез - не успели на возврат - получили выход "1 в 0".
Но, пишут в заголовке "Тарасов пропустил 4 шайбы"!!!
Просто, вот так вот глядя в сухую статистику Тарасова никто ведь не напишет про 3 (!!!) выхода "в ноль" на его ворота только в первом периоде, или про то, как Беннетт (прошлогодний MVP) терял шайбу на выходе из своей зоны.