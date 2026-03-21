  • Тарасов пропустил 4 шайбы от «Калгари», отразив 32 из 36 бросков. Поражение – 6-е в последних 7 матчах
Тарасов пропустил 4 шайбы от «Калгари», отразив 32 из 36 бросков. Поражение – 6-е в последних 7 матчах

Даниил Тарасов пропустил 4 шайбы от «Калгари», отразив 32 из 36 бросков.

Вратарь «Флориды» Даниил Тарасов вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (1:4). 

26-летний россиянин отразил 32 из 36 бросков (88,9%). Поражение стало для него 6-м в 7 последних играх. 

В целом Тарасов провел 24 матча в текущем сезоне, записав в актив 9 побед при 89,6% сэйвов и коэффициенте надежности 3,01.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Ноль вопросов к Тарасову. Отличная игра.
Ответ BomBerman
Ноль вопросов к Тарасову. Отличная игра.
За 3 минуты до конца игры счёт был 2:1 в пользу "Калгари", и - это в основном заслуга Тарасова.

Первый гол можно описать как: "Беннетт, в абсолютно спокойной обстановке, теряет шайбу на выходе из своей зоны, Верхэге. вместо того, чтобы накрывать своего крайнего, смотрит хоккей, а Миккола, вместо того, чтобы блокировать бросок, переправляет шайбу в свои ворота".

Второй гол - Миккола, стоя абсолютно один на своём "пятачке", внимательно смотрит как два нападающих соперника с "усов" расстреливают Тарасова.

Третий гол - реализация "5 на 3", за 3 минуты до конца матча.

Четвёртый гол, 2:30 до конца матча, "Флорида" вчетвером полезла отыгрываться, Луостаринен упал в чужой зоне, обрез - не успели на возврат - получили выход "1 в 0".

Но, пишут в заголовке "Тарасов пропустил 4 шайбы"!!!
Ответ Sergey Glebov
За 3 минуты до конца игры счёт был 2:1 в пользу "Калгари", и - это в основном заслуга Тарасова. Первый гол можно описать как: "Беннетт, в абсолютно спокойной обстановке, теряет шайбу на выходе из своей зоны, Верхэге. вместо того, чтобы накрывать своего крайнего, смотрит хоккей, а Миккола, вместо того, чтобы блокировать бросок, переправляет шайбу в свои ворота". Второй гол - Миккола, стоя абсолютно один на своём "пятачке", внимательно смотрит как два нападающих соперника с "усов" расстреливают Тарасова. Третий гол - реализация "5 на 3", за 3 минуты до конца матча. Четвёртый гол, 2:30 до конца матча, "Флорида" вчетвером полезла отыгрываться, Луостаринен упал в чужой зоне, обрез - не успели на возврат - получили выход "1 в 0". Но, пишут в заголовке "Тарасов пропустил 4 шайбы"!!!
более того, третий гол он пропустил после третьего добивания - что уже он еще мог сделать, отбив 2 броска в упор
Вратарей "Флориды" откровенно жалко. Не потому даже, что оба они - наши.
Просто, вот так вот глядя в сухую статистику Тарасова никто ведь не напишет про 3 (!!!) выхода "в ноль" на его ворота только в первом периоде, или про то, как Беннетт (прошлогодний MVP) терял шайбу на выходе из своей зоны.
Ответ Sergey Glebov
Вратарей "Флориды" откровенно жалко. Не потому даже, что оба они - наши. Просто, вот так вот глядя в сухую статистику Тарасова никто ведь не напишет про 3 (!!!) выхода "в ноль" на его ворота только в первом периоде, или про то, как Беннетт (прошлогодний MVP) терял шайбу на выходе из своей зоны.
Если был бы выход в ноль, то ему бы не засчитали пропущенную шайбу
Ответ Валерий Колчанов
Если был бы выход в ноль, то ему бы не засчитали пропущенную шайбу
Вообще-то, "3 в 3", "3 в 2", "2 в 1" - это формула по числу полевых. "1 в 0" - это выход "один на один с вратарём".
НХЛ. «Вашингтон» примет «Колорадо», «Питтсбург» сыграет с «Каролиной», «Коламбус» в гостях у «Айлендерс», «Тампа» против «Калгари»
1 минуту назад
Гришин о том, что Ги Буше поддавливает судей эмоциональностью: «Не думаю, что это козырь. Мы не канадцы, российский менталитет – чем больше нас давят, тем выше сопротивление»
14 минут назад
Жамнов об обмене Тодда: «Потеря для «Спартака», но есть много нюансов, это лучше к спортдиректору. Роль Князева понятна, это не защитник топ-4. Работаем с тем, что имеем»
27 минут назад
Мичков набрал 100 очков в НХЛ. У форварда «Филадельфии» 42+58 в 148 играх регулярки
43 минуты назад
Макдэвид о 2-м месте «Эдмонтона» в Тихоокеанском дивизионе: «Нам повезло играть здесь, многим командам повезло. У нас что-то вроде боя подушками»
54 минуты назад
Тренин побил рекорд «Миннесоты» по силовым приемам за сезон – 358 хитов
сегодня, 13:41
Кучеров набрал 3 очка за период в 32-й раз в карьере, разделив 5-е место в истории НХЛ с Петером Штястны. В топ-4 входят Гретцки, Лемье, Ягр и Босси
сегодня, 13:25
Ларионов о молодежи СКА в плей-офф: «Не будем никого накрывать крышкой, чтобы они не делали какие-то вещи. Здесь не будет консерватизма и стресса»
сегодня, 13:15
Гришин о «Нефтехимике»: «Результативность у нас не очень высокая. Завидую «Металлургу», который забивает 250 голов за чемпионат»
сегодня, 13:06
Дэниэл Спронг: «После перехода в «Автомобилист» все было здорово, жаль, что я не оказался здесь раньше. Тренер хорошо ко мне относится, у нас отличная химия с Шаровым»
сегодня, 12:49
Коршков о серии с «Ак Барсом»: «Там возрастные защитники, что может пойти нам на пользу. Нам надо будет похитрее действовать в атаке. У нас во всем есть преимущество, везде по чуть-чуть»
2 минуты назад
Николай Заварухин: «Салават» – быстрая команда, нам тоже надо играть в быстрый хоккей, отталкиваться от своей игры. В плей-офф все должны действовать вместе и в обороне, и в атаке»
сегодня, 12:42
Ларионов о серии с ЦСКА: «Придется преодолевать очень плотную оборону. Готовимся, нужно найти слабые места, они есть у всех команд»
сегодня, 11:45
Сучков о серии с «Автомобилистом»: «Знаем их мастеров, подкручиваем каждую деталь, чтобы быть готовыми. «Салавату» следует отталкиваться от своей игры. То, что мы делали весь сезон – борьба, стыки»
сегодня, 11:38
Гатиятулин о серии с «Трактором»: «Явных фаворитов в этом сезоне нет – у каждой команды свои плюсы. Решать все будут детали, над которыми мы работаем. Настроение рабочее, ребята готовы»
сегодня, 10:30
Козлов о серии с «Автомобилистом»: «Тяжелый соперник, готовимся во все оружии. Будем концентрироваться и на контроле шайбы, и на обороне, и на атаке. Это плей-офф, все зоны должны быть хорошо сыграны»
сегодня, 10:12
Василевский отразил 25 из 27 бросков «Эдмонтона», выиграв 3-й матч подряд. У вратаря «Тампы» 33 победы в 48 играх сезона
сегодня, 09:32
Вратарь «Торонто» Столарц пропустил матч против «Оттавы» из-за попадания шайбы в горло на разминке. Он прошел обследование в больнице
сегодня, 07:15
Чинахов обновил личный рекорд по очкам за сезон в НХЛ – 30. У него 101 балл в 235 играх в лиге
сегодня, 06:55
Подколзин стал 3-й звездой матча с «Тампой»: драка с Сирелли и 4 хита за 14:08. Форвард «Лайтнинг» вступился за Хэйгла после двойного силового
сегодня, 06:25Видео
