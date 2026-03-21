Свечников без очков в матче с «Торонто»: 0 бросков, 1 блок и «минус 2» за 14:36. У него 0+0 и «минус 5» в 2 последних играх
Андрей Свечников остался без очков в матче с «Торонто».
Форвард «Каролины» Андрей Свечников остался без результативных действий в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (4:3 ОТ).
В текущем сезоне на счету 25-летнего россиянина 59 (25+34) очков в 69 играх при полезности «+1».
В двух последних играх у него нет баллов за результативность при полезности «минус 5».
Сегодня Свечников (14:36, 1:30 – в большинстве, «минус 2») ни разу не бросил в створ (1 раз промахнулся) и сделал 1 блок.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
