Свечников без очков в матче с «Торонто»: 0 бросков, 1 блок и «минус 2» за 14:36. У него 0+0 и «минус 5» в 2 последних играх

Андрей Свечников остался без очков в матче с «Торонто».

Форвард «Каролины» Андрей Свечников остался без результативных действий в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто » (4:3 ОТ).

В текущем сезоне на счету 25-летнего россиянина 59 (25+34) очков в 69 играх при полезности «+1».

В двух последних играх у него нет баллов за результативность при полезности «минус 5».

Сегодня Свечников (14:36, 1:30 – в большинстве, «минус 2») ни разу не бросил в створ (1 раз промахнулся) и сделал 1 блок.