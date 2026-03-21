Бардаков без очков в 18 матчах подряд, без голов – в 48. У него 1+8 в 54 играх за «Колорадо» в первом сезоне в НХЛ при 7:08 в среднем на льду
Захар Бардаков без очков в 18 матчах подряд, без голов – в 48.
Форвард «Колорадо» Захар Бардаков остался без результативных действий в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (4:1).
25-летний россиянин продлил серию игр без набранных очков до 18, без заброшенных шайб – до 48.
В дебютном сезоне НХЛ у него 9 (1+8) баллов в 54 играх при полезности «+4», 47 силовых приемах (9-е место в команде), 14 минутах штрафа и 7:08 в среднем на льду.
Сегодня Бардаков (9:52 – все в равных составах, нейтральная полезность) отметился 1 блоком.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Во всей лиге в ростере нужно поискать игроков кому прям весь сезон кидали такие крохи.
Попробуй прояви себя за айстайм.