  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Бардаков без очков в 18 матчах подряд, без голов – в 48. У него 1+8 в 54 играх за «Колорадо» в первом сезоне в НХЛ при 7:08 в среднем на льду
7

Бардаков без очков в 18 матчах подряд, без голов – в 48. У него 1+8 в 54 играх за «Колорадо» в первом сезоне в НХЛ при 7:08 в среднем на льду

Захар Бардаков без очков в 18 матчах подряд, без голов – в 48.

Форвард «Колорадо» Захар Бардаков остался без результативных действий в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (4:1). 

25-летний россиянин продлил серию игр без набранных очков до 18, без заброшенных шайб – до 48. 

В дебютном сезоне НХЛ у него 9 (1+8) баллов в 54 играх при полезности «+4», 47 силовых приемах (9-е место в команде), 14 минутах штрафа и 7:08 в среднем на льду. 

Сегодня Бардаков (9:52 – все в равных составах, нейтральная полезность) отметился 1 блоком. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoЧикаго
logoНХЛ
logoКолорадо
logoЗахар Бардаков
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Времени конечно мало дают, но и сам Бардаков практически не заметен
Он играет по 5-7 минут.
Во всей лиге в ростере нужно поискать игроков кому прям весь сезон кидали такие крохи.
Попробуй прояви себя за айстайм.
Ответ dem
Он играет по 5-7 минут. Во всей лиге в ростере нужно поискать игроков кому прям весь сезон кидали такие крохи. Попробуй прояви себя за айстайм.
Самый прикол, что он при этом твёрдый игрок основы. Так что неудачным сезон тоже не назовёшь:)
Бардак не всегда отличался результативностью. Но всегда делал много другой важной работы. Тут скорее всего его вытаскивают в нужные моменты, а забивать там и так есть кому
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
