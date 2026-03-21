Бардаков без очков в 18 матчах подряд, без голов – в 48. У него 1+8 в 54 играх за «Колорадо» в первом сезоне в НХЛ при 7:08 в среднем на льду

Захар Бардаков без очков в 18 матчах подряд, без голов – в 48.

Форвард «Колорадо » Захар Бардаков остался без результативных действий в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго » (4:1).

25-летний россиянин продлил серию игр без набранных очков до 18, без заброшенных шайб – до 48.

В дебютном сезоне НХЛ у него 9 (1+8) баллов в 54 играх при полезности «+4», 47 силовых приемах (9-е место в команде), 14 минутах штрафа и 7:08 в среднем на льду.

Сегодня Бардаков (9:52 – все в равных составах, нейтральная полезность) отметился 1 блоком.