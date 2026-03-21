Маккиннон догнал Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ за счет 0+3 против «Чикаго». У обоих по 114 очков, лидирует Макдэвид со 115 баллами
Форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон сделал ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (4:1) и был признан второй звездой.
На счету 30-летнего канадца стало 114 (45+69) очков в 67 играх. Он догнал форварда «Тампы» Никиту Кучерова (114 в 63, 38+76) в гонке бомбардиров лиги.
Обоих отделяет только 1 балл от лидера – капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида (115 очков в 70 играх, 37+78).
До конца регулярки «Ойлерс» осталось провести 12 матчей, «Эвеланш» – 14, «Лайтнинг» – 15. Таким образом, у Маккиннона есть 2 матча в запасе по сравнению с Макдэвидом, у Кучерова – 3.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
1 Никита Кучеров Тампа-Бэй 78 37 84 121
2 Нэтан Маккиннон Колорадо 79 32 84 116
3 Леон Драйзайтль Эдмонтон 71 52 54 106
3 Давид Пастрняк Бостон 82 43 63 106
5 Митч Марнер Торонто 81 27 75 102
-наибольшее количество голов.
-наибольшее количество передач (если голы одинаковы).
-наименьшее количество сыгранных матчей (кто сыграл меньше игр).
-наименьшее количество проведенных на льду минут (редко используемый показатель).
Если по всем этим показателям равенство, игроки делят одно место в статистике.
Примечание: При равенстве очков у команд порядок иной: 1.Больше побед в основное время 2. Больше побед всего 3. Больше очков в личных встречах.
Еще посмотрим, будет ли колорадская тима помогать бигмаку набивать статку, после выхода в плов, они все уже решили