Маккиннон догнал Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ за счет 0+3 против «Чикаго». У обоих по 114 очков, лидирует Макдэвид со 115 баллами

Нэтан Маккиннон догнал Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ за счет 0+3 с «Чикаго».

Форвард «Колорадо » Нэтан Маккиннон сделал ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго » (4:1) и был признан второй звездой.

На счету 30-летнего канадца стало 114 (45+69) очков в 67 играх. Он догнал форварда «Тампы » Никиту Кучерова (114 в 63, 38+76) в гонке бомбардиров лиги.

Обоих отделяет только 1 балл от лидера – капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида (115 очков в 70 играх, 37+78).

До конца регулярки «Ойлерс» осталось провести 12 матчей, «Эвеланш» – 14, «Лайтнинг» – 15. Таким образом, у Маккиннона есть 2 матча в запасе по сравнению с Макдэвидом, у Кучерова – 3.