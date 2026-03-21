  • Маккиннон догнал Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ за счет 0+3 против «Чикаго». У обоих по 114 очков, лидирует Макдэвид со 115 баллами
Маккиннон догнал Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ за счет 0+3 против «Чикаго». У обоих по 114 очков, лидирует Макдэвид со 115 баллами

Нэтан Маккиннон догнал Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ за счет 0+3 с «Чикаго».

Форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон сделал ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (4:1) и был признан второй звездой. 

На счету 30-летнего канадца стало 114 (45+69) очков в 67 играх. Он догнал форварда «Тампы» Никиту Кучерова (114 в 63, 38+76) в гонке бомбардиров лиги. 

Обоих отделяет только 1 балл от лидера – капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида (115 очков в 70 играх, 37+78). 

До конца регулярки «Ойлерс» осталось провести 12 матчей, «Эвеланш» – 14, «Лайтнинг» – 15. Таким образом, у Маккиннона есть 2 матча в запасе по сравнению с Макдэвидом, у Кучерова – 3. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Да уж. Неразлучная троица)
Похоже три богатыря современного хоккея подготовили для болельщиков шикарную концовку с интригой до последних матчей. Спасибо им за это, будем наблюдать и наслаждаться.
Жёсткая борьба в этом году, красавцы. Кучу удачи!
Напомню 5 ку бомбардиров сезон 24-25

1 Никита Кучеров Тампа-Бэй 78 37 84 121
2 Нэтан Маккиннон Колорадо 79 32 84 116
3 Леон Драйзайтль Эдмонтон 71 52 54 106
3 Давид Пастрняк Бостон 82 43 63 106
5 Митч Марнер Торонто 81 27 75 102
Думаю, как раз с ним Никита и будет тягаться за Арт
Как пришли к такому сложному умозаключению?
А в случае равенства очков как определяют? Раньше вроде смотрели, у кого больше голов. Не знаю, может поменялось что
При равенстве очков у игроков в НХЛ например, в гонке бомбардиров,для определения более высокого места используются следующие дополнительные показатели в указанном порядке:
-наибольшее количество голов.
-наибольшее количество передач (если голы одинаковы).
-наименьшее количество сыгранных матчей (кто сыграл меньше игр).
-наименьшее количество проведенных на льду минут (редко используемый показатель).
Если по всем этим показателям равенство, игроки делят одно место в статистике.
Примечание: При равенстве очков у команд порядок иной: 1.Больше побед в основное время 2. Больше побед всего 3. Больше очков в личных встречах.
Пункт про передачи бред. Если голы одинаково, как могут быть передач разное количество ?
Догнать - догнал, но исходя из количества сыгранных матчей лучший Кучеров, причём среди всех в процентах реализации за игру! Ну а дальше посмотрим, что получится в гонке за Арт, самое интересное ещё впереди - недолго осталось ждать)
Самое интересное уже идет. Осталось всего 12-13 игр.
Игра в запасе перед бигмаком, это хорошо. Курочка по зернышку.
Еще посмотрим, будет ли колорадская тима помогать бигмаку набивать статку, после выхода в плов, они все уже решили
Никишин с голом в овертайме стал 2-й звездой дня в НХЛ. Также в тройку вошли Маккиннон с 0+3 и Томпсон с 30 сэйвами
15 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси», «Каролина» одолела «Торонто», «Колорадо» победил «Чикаго», «Флорида» проиграла «Калгари», «Юта» уступила «Анахайму»
сегодня, 04:47
Ничушкин набрал 1+1 в матче с «Чикаго» и стал 3-й звездой. У него 40 очков в 59 играх в сезоне
сегодня, 03:25Видео
«Колорадо» первым вышел в плей-офф НХЛ-2026. Команда Беднара набрала 100+ очков в 5-м сезоне подряд
сегодня, 03:15
Никишин забил в овертайме матча с «Торонто», став 1-й звездой. У защитника «Каролины» 10+17 в 68 играх
сегодня, 01:59Видео
Овечкин без очков в матче с «Нью-Джерси»: 4 броска за 13:29 (2:00 – в большинстве)
сегодня, 01:47Видео
Разин об 1:4 от «Локомотива»: «Я очень доволен игрой, содержанием матча. Ребята все молодые, вышли – коленки тряслись. Хоккеистам из ВХЛ и МХЛ все это должно пойти в плюс»
вчера, 21:30
Ларионов о 5:1 с «Шанхаем»: «В Петербурге один хозяин – СКА. Пропустили первыми, что немножко взбодрило нас. Рад, что не свалились в сумбурность, забили хорошие голы и довели матч до победы»
вчера, 20:44
Морозов о регулярке: «Какой же горячей она получилась! Интрига на Западе держалась до последних минут. КХЛ – синоним высокой конкуренции, непредсказуемости и зрелищности»
вчера, 20:36
Форвард «Ак Барса» Тодд сделал хет-трик и 2 передачи в матче с «Динамо». У него 53 очка в 61 игре сезона
вчера, 20:04Видео
Юрий Карандин: «Металлург» весной затормозил, запас исчез. Команда потеряла уверенность из-за кадровой чехарды. «Сибирь» накатила на финиш и даст бой чемпиону»
37 минут назад
Нелсон о выходе «Колорадо» в плей-офф НХЛ: «Это приятно, но мы хотим остаться на вершине таблицы и получить 1-й посев. В Центральном дивизионе это важно»
45 минут назад
«Колорадо» в 3-й раз в истории вышел в плей-офф до 70-го матча в регулярке и повторил достижение «Вашингтона». В 2001 году клуб выиграл Кубок Стэнли после этого
сегодня, 05:34
Гридин сыграл 19:09 против «Флориды» (личный рекорд в НХЛ) и сделал голевой пас. У 20-летнего форварда «Калгари» 11 очков и «минус 13» в 25 играх в сезоне
сегодня, 05:22
Минтюков против «Юты»: ассист в меньшинстве, 1 бросок, 1 хит, 2 блока и «+2» за 22:51 (2-е время в «Анахайме»). У него 20 очков в 64 играх в сезоне
сегодня, 05:10
«Анахайм» набрал 80 очков в 69 играх – лучший результат за 8 лет. Команда Кенневилла лидирует в своем дивизионе с разницей шайб «минус 8»
сегодня, 04:58
«Флорида» проиграла 3 из 4 матчей в турне по Западу, победив только «Эдмонтон». Действующий обладатель Кубка Стэнли отстает от зоны плей-офф на 13 очков
сегодня, 04:46
Тарасов пропустил 4 шайбы от «Калгари», отразив 32 из 36 бросков. Поражение – 6-е в последних 7 матчах
сегодня, 04:34
Свечников без очков в матче с «Торонто»: 0 бросков, 1 блок и «минус 2» за 14:36. У него 0+0 и «минус 5» в 2 последних играх
сегодня, 04:22
Бардаков без очков в 18 матчах подряд, без голов – в 48. У него 1+8 в 54 играх за «Колорадо» в первом сезоне в НХЛ при 7:08 в среднем на льду
сегодня, 03:55
