Ничушкин набрал 1+1 в матче с «Чикаго» и стал 3-й звездой. У него 40 очков в 59 играх в сезоне
Валерий Ничушкин набрал 1+1 в матче с «Чикаго» и стал 3-й звездой.
Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (4:1).
На счету 31-летнего россиянина стало 40 (15+25) очков в 59 играх в текущем сезоне при полезности «+4». Сегодня нападающий завершил серию из 4 матчей без результативных действий.
Валерий (16:52, 1:09 – в большинстве, 2:34 – в меньшинстве) завершил встречу с полезностью «+1». Он реализовал единственный бросок в створ и сделал 1 перехват.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Вэл красава, когда играет тогда играет
Кончай уже прокачивать Маккиннон😊
