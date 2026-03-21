Ничушкин набрал 1+1 в матче с «Чикаго» и стал 3-й звездой. У него 40 очков в 59 играх в сезоне

Валерий Ничушкин набрал 1+1 в матче с «Чикаго» и стал 3-й звездой.

Форвард «Колорадо » Валерий Ничушкин забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго » (4:1).

На счету 31-летнего россиянина стало 40 (15+25) очков в 59 играх в текущем сезоне при полезности «+4». Сегодня нападающий завершил серию из 4 матчей без результативных действий.

Валерий (16:52, 1:09 – в большинстве, 2:34 – в меньшинстве) завершил встречу с полезностью «+1». Он реализовал единственный бросок в створ и сделал 1 перехват.