«Колорадо» первым вышел в плей-офф НХЛ-2026. Команда Беднара набрала 100+ очков в 5-м сезоне подряд

«Колорадо» первым вышел в плей-офф НХЛ-2026.

«Колорадо » стал первым участником розыгрыша Кубка Стэнли-2026 после победы над «Чикаго » (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ .

«Эвеланш» первыми в сезоне набрали 100 очков – в 68 играх. Команда под руководством Джареда Беднара достигла этой отметки в пятом сезоне подряд.

На этом отрезке был установлен и клубный рекорд – 119 очков (в чемпионском сезоне-2021/22).

Клуб из Денвера лидирует в Центральном дивизионе, Западной конференции и общей таблице лиги. Он вышел в плей-офф в 9-м сезоне подряд.