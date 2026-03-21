«Колорадо» первым вышел в плей-офф НХЛ-2026. Команда Беднара набрала 100+ очков в 5-м сезоне подряд

«Колорадо» стал первым участником розыгрыша Кубка Стэнли-2026 после победы над «Чикаго» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ

«Эвеланш» первыми в сезоне набрали 100 очков – в 68 играх. Команда под руководством Джареда Беднара достигла этой отметки в пятом сезоне подряд.

На этом отрезке был установлен и клубный рекорд – 119 очков (в чемпионском сезоне-2021/22). 

Клуб из Денвера лидирует в Центральном дивизионе, Западной конференции и общей таблице лиги. Он вышел в плей-офф в 9-м сезоне подряд. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Запад, конечно, удивителен в этой регулярке. 3 монстра и всё остальное. Причем 2 монстра сразу же в 1м круге играют и победитель выходит на 3го. Мда.
Ответ Bobby Clarke
И руководство лиги отказывается что-то менять...
Ответ Bobby Clarke
Причем лучшие из всего остального сейчас были бы только десятыми на востоке
Странно, я думал они еще в декабре вышли.
Ну большинство ожидает легкий ланч для Эвс в первом раунде, если и закончат на накате первыми на Западе. Несмотря на один выход во второй на постчемпионском отрезке, пусть на пути и вставал грозный Даллас.
Скорее кто-то Пасифика( думается никак не Юта, при текущем то раскладе в гонки за ДК, и забыв на секунду о потугах Нашвилла, Винни и отчасти СЛБ)) предполагаемая жертва; притом все от Эдмонтона до "Акул", разве что кроме "Уток", которые все же чуть увереннее должны решать задачу выхода. )
Но лучше и интереснее бы с ВГН.)
Колорадо вышли в ПО девятый раз подряд. У Тампы видимо будет тоже девять. А вот серия Торонто пожалуй прервется)
