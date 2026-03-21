«Колорадо» первым вышел в плей-офф НХЛ-2026. Команда Беднара набрала 100+ очков в 5-м сезоне подряд
«Колорадо» первым вышел в плей-офф НХЛ-2026.
«Колорадо» стал первым участником розыгрыша Кубка Стэнли-2026 после победы над «Чикаго» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ.
«Эвеланш» первыми в сезоне набрали 100 очков – в 68 играх. Команда под руководством Джареда Беднара достигла этой отметки в пятом сезоне подряд.
На этом отрезке был установлен и клубный рекорд – 119 очков (в чемпионском сезоне-2021/22).
Клуб из Денвера лидирует в Центральном дивизионе, Западной конференции и общей таблице лиги. Он вышел в плей-офф в 9-м сезоне подряд.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Скорее кто-то Пасифика( думается никак не Юта, при текущем то раскладе в гонки за ДК, и забыв на секунду о потугах Нашвилла, Винни и отчасти СЛБ)) предполагаемая жертва; притом все от Эдмонтона до "Акул", разве что кроме "Уток", которые все же чуть увереннее должны решать задачу выхода. )
Но лучше и интереснее бы с ВГН.)