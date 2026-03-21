Анас о повторении рекорда по очкам за регулярку КХЛ: «В это тяжело поверить. Это невероятная лига»

Анас о повторении рекорда по очкам за регулярку КХЛ: в это тяжело поверить.

Нападающий минского «Динамо » Сэм Анас оценил свое достижение в КХЛ – повторение рекорда по очкам за регулярный чемпионат.

Американец набрал 89 (32+57) очков в 67 играх сезона-2025/26, повторив достижение Никиты Гусева, установленное в регулярке-2023/24.

«Если честно, в это тяжело поверить. КХЛ — это невероятная лига. Здесь играют очень много классных хоккеистов, если посмотреть в список игроков лиги.

Это достижение будет значить для меня многое. Когда-нибудь я вспомню всю свою карьеру, и это достижение будет одним из самых лучших, если не самым лучшим. Для меня и моей семьи это значит многое. Добиться этого успеха здесь, в Минске, при такой поддержке с такой командой — это потрясающе», – сказал Анас.