  • Никишин забил в овертайме матча с «Торонто», став 1-й звездой. У защитника «Каролины» 10+17 в 68 играх
Защитник «Каролины» Александр Никишин забил победный гол в матче с «Торонто» (4:3 ОТ) и был признан первой звездой.

Россиянин отличился на 61-й минуте, набрав 27-е (10+17) очко в сезоне. Всего он провел 68 матчей.

Сегодня за 14:23 (3:55 – в большинстве, 0:34 – в меньшинстве) у Никишина 4 броска в створ ворот, 2 минуты штрафа, полезность – «0».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
Никишин 14:23
Слэвин. 23:58
К.Миллер 23:58
Уокер 22:42
Чатфилд. 22:07
.
Леворукие - Никишин, Слэвин, Миллер, Гостисбеер, Райлли.
Чтобы хороший контракт получить, надо уходить. Никишин точно защитник уровня топ-4, нечего ему в 3й паре Каролины ковырятся.
Ответ 37old
будто ОСА легко уйти, сомневаюсь что в современной НХЛ будут кидать контр-оффер за Никишина, разве что Монреаль по доброй памяти)))
ты в курсе что гостесбер скоро может уйти
Красавчик, наш второй Сергей Зубов, главное без травм
Зубов заиграл сразу.
Никишин.
Лучший защитник-новичок в истории Каролины.
Быстро прижился.
Молодец!
Игровое время просто смех
У сумасбродной Держиморды это нормально, сегодня сыграть 14 минут, завтра 20-ть:) Поэтому никого и никогда в топах от Каролины нет. Ну Ахо разве что близок, вот как раз потому что он его не болтает по звеньям и даёт примерно равное время от матча к матчу.
Осваивается помалеху в лиге Саня
Я не знаю как, но его бы в Тампу!
А вообще Саня в порядке полном на самом деле. А этим броском заработал 250 тыс. баксов:)
Молодца, выходит на проектную мощность
Стата приличная.
