Никишин забил в овертайме матча с «Торонто», став 1-й звездой. У защитника «Каролины» 10+17 в 68 играх
Никишин забил в овертайме матча с «Торонто».
Защитник «Каролины» Александр Никишин забил победный гол в матче с «Торонто» (4:3 ОТ) и был признан первой звездой.
Россиянин отличился на 61-й минуте, набрав 27-е (10+17) очко в сезоне. Всего он провел 68 матчей.
Сегодня за 14:23 (3:55 – в большинстве, 0:34 – в меньшинстве) у Никишина 4 броска в створ ворот, 2 минуты штрафа, полезность – «0».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
Слэвин. 23:58
К.Миллер 23:58
Уокер 22:42
Чатфилд. 22:07
Леворукие - Никишин, Слэвин, Миллер, Гостисбеер, Райлли.
Чтобы хороший контракт получить, надо уходить. Никишин точно защитник уровня топ-4, нечего ему в 3й паре Каролины ковырятся.
Лучший защитник-новичок в истории Каролины.
Быстро прижился.
Молодец!