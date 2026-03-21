Овечкин без очков в матче с «Нью-Джерси»: 4 броска за 13:29 (2:00 – в большинстве)
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативностью в матче с «Нью-Джерси» (2:1).
За 13:29 (2:00 – в большинстве) на льду у россиянина 4 броска в створ ворот, полезность – «0».
В 70 матчах сезона на счету Овечкина 52 (25+27) очка.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
