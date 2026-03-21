Тренер «Шанхая» Лав об 1:5 от СКА: «Главное, что нужно понять команде — чтобы не относились к поражениям спокойно, чтобы было больно проигрывать»

Тренер «Шанхая» Митч Лав оценил поражение от СКА (1:5) в Фонбет чемпионате КХЛ.

Китайский клуб завершил сезон в Западной конференции на 9-м месте.

— Во время игровой карьеры вы доказывали свою состоятельность кулаками. Не говорили своими игрокам показать характер именно так?

— Игра очень сильно поменялась с того времени. Я был так себе хоккеистом, и таким образом зарабатывал на жизнь. И в Северной Америке сейчас меньше драк. У СКА сегодня не было этого компонента, но были навык, мастерство, скорость, конкуренция, поэтому не было никаких проблем. Это рецепт успеха.

Практически с самого начала матча проигрывали 1:4. Большую часть третьего периода провели в штрафном боксе, и игроки расстроились, это было сложно. Самое главное, что нужно понять команде — чтобы не относились к поражениям спокойно, чтобы им было больно проигрывать. Я буду от них это требовать. Хочется играть весело, а весело — когда команда выигрывает.

— Вы бы хотели пересобрать состав, или этот костяк способен на большее?

— Мы займемся селекцией в межсезонье. В первую очередь нужно понять, в какой хоккей хотим играть. Какая‑то часть останется, придут новые ребята. Для начала нужно определить, какой командой мы хотим быть, – сказал Лав.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Главное...чтобы было больно проигрывать...
Митч Лав был уволен из нхл после обвинений в домашнем насилии.
Мне боязно немного за Шанхай.
