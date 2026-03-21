Гришин о результатах «Нефтехимика»: «Мы нормально реализовали себя: вошли в плей-офф достаточно уверенно и регулярку завершили неплохо»

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин подвел итоги матча со «Спартаком» (3:2 Б).

– Игра забывается, результат остается – можно так сказать. С нашей стороны не очень мне понравилась игра нашей команды, но, тем не менее, мы победили, и это приятно.

В прошлой игре мы играли хорошо, но, к сожалению, не забили ни одной шайбы. Сегодня мы играли, как мне кажется, немножко хуже, чем в прошлой игре против «Салавата Юлаева», но, к счастью, победили.

– Вы зашли, сразу же сказали, что давно здесь не были. Приятно играть против «Спартака»?

– Да, конечно, потому что очень много знакомых, очень много игроков, с которыми работали вместе, и весь персонал практически тоже. Когда встречаемся, приветствуем друг друга. Хорошее было время, хорошие воспоминания.

– Регулярка для «Нефтехимика» закончилась, ну и, по моему скромному мнению, закончилась успешно. Как вы сами считаете, на сколько процентов команда реализовала себя в регулярном чемпионате?

– Я думаю, что мы нормально реализовали себя: вошли в плей-офф достаточно уверенно и регулярку завершили тоже неплохо, за исключением поражения от «Салавата Юлаева» в предыдущем матче. В общем, считаю, что нормально сыграли.

– Касательно сегодняшнего матча: вы сами сказали, что он вам не понравился по содержанию. С чем это связано? Больше с тем, что ребята уже в плей-офф и думают о сопернике?

– Ну, не знаю, но мы все равно настраивали ребят и последние все игры настраивали на то, что это как бы репетиции нашей игры перед плей-офф. И, в общем-то, на сегодняшняя игру хотелось, чтобы интересно смотрелась, чтобы ребята двигались хорошо, чтобы шайба двигалась хорошо.

Я еще раз повторюсь: не знаю, как там сторонние наблюдатели, но мне понравилось, как мы играли в прошлой игре, но, к сожалению, не забили там очень большое количество моментов, – сказал Гришин.