Хартли об отстранении Черепанова: «Игроки не хотят нанести травму судье, они думают о своей роли на вбрасывании. Чтобы заработать дисквалификацию, нужно агрессивное действие, а Никита этого не делал»

Хартли подвел итоги матча «Локомотива» с «Металлургом».

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался о победе в матче с «Металлургом» (4:1).

«Хорошая победа, особенно перед своими болельщиками. Чувствовали их поддержку и атмосферу ожидания плей-офф. Довольны игрой.

Мы знали заранее, что соперник будет играть резервным составом, но не обращали на это внимание и старались концентрироваться на своей игре. Нам было важно провести хороший матч с точки зрения системы и дисциплины, а также избежать травм. У соперника хорошие молодые игроки, они мастеровитые и отлично катаются.

Дисквалификация Черепанова? Мы поддержали Никиту. Понятно, что судей надо защищать, но во время вбрасывания много игроков находятся близко к одной точке. Если нет чисто выигранного вбрасывания, то судья оказывается среди игроков. Естественно, хоккеисты не хотят нанести травму судье, они думают о своей роли на вбрасывании.

К сожалению, судьи находятся в опасной зоне и беззащитны. Кажется, чтобы заработать дисквалификацию, нужно агрессивное действие, а Черепанов этого не делал», – сказал Хартли.

Напомним, ранее спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ дисквалифицировал Никиту Черепанова на 3 игры за «намеренное причинение физической силы в отношении судьи». Защитник «Локомотива» врезался в судью после вбрасывания в матче с «Динамо» Минск.