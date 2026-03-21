  • Разин об 1:4 от «Локомотива»: «Я очень доволен игрой, содержанием матча. Ребята все молодые, вышли – коленки тряслись. Хоккеистам из ВХЛ и МХЛ все это должно пойти в плюс»
Разин об 1:4 от «Локомотива»: «Я очень доволен игрой, содержанием матча. Ребята все молодые, вышли – коленки тряслись. Хоккеистам из ВХЛ и МХЛ все это должно пойти в плюс»

Разин высказался о матче «Металлурга» против «Локомотива».

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о матче против «Локомотива» (1:4).

«Я очень доволен игрой, содержанием матча. Ребята все молодые, вышли – коленки тряслись. Это была вторая игра для них, в Челябинске многие дебютировали. Но такая шикарная атмосфера была, этот паровозный гудок на многих серьезно подействовал. Ребята – молодцы.

«Локомотив» вышел оптимальным составом, настрой у них был хороший. Многие ребята сыграли достойно. Команда выглядела также достойно.

Крамзин? Было видно по разминке, что парень волнуется, но он вошел в игру и в некоторых моментах выручил. Основным моментом было дать отдохнуть основному составу. У «Локомотива» не было игр пять-шесть дней, у нас же последние полтора месяца сложный график, за 20 дней умудрялись сыграть девять матчей. В планах было давно дать отдохнуть ребятам.

Когда мы доберемся до дома, у нас будет шесть утра. Мы бы не повезли сюда основной состав. Ребятам из ВХЛ и МХЛ должно пойти все это в плюс. У вэхаэловцев в воскресенье уже плей-офф, но, почувствовав скорости, они должны перенести этот хоккей туда», – сказал Разин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
Достойно смотрелись парни, молодцы! Единственное,провалили концовку,что в Челябинске,что здесь.Сейчас главное, чтобы основу не перегрузить баллонами.
Обкатал молодёжь.Дал перед плей-офф ,основе отдохнуть.
Ну так-то перебросали вхловской бандой чемпиона КХЛ в оптимальном составе. Да 1:4, но в оптималках в финале было 4-0.
Ответ Alex Brovko
ну так-то оптимальный состав чемпиона КХЛ не в оптимальном состоянии😁
чем занимается оптимальный состава Металлурга? - таскает баллоны, у Локомотива такая же ситуация, только сегодня ещё и в хоккей играли против молодой и мотивированной ВХЛовской банды.
Ответ Alex Brovko
Локо фигней страдал всю игру без мотивации, о чем речь
Включила игру со второго периода.Блин,где хоть откопали хоккеистов Металлурга?Разин опять перехитрил всех.Хартли вышел оптимальным составом,а Разин выставил юнцов,репетиции финала плей офф не вышло
Ответ Cocos0109
А зачем напрягаться? И подвергать основной состав травмам перед пловом всё правильно сделал Разин!
Игрокам вхл место в вхл
