Разин об 1:4 от «Локомотива»: «Я очень доволен игрой, содержанием матча. Ребята все молодые, вышли – коленки тряслись. Хоккеистам из ВХЛ и МХЛ все это должно пойти в плюс»

Разин высказался о матче «Металлурга» против «Локомотива».

Главный тренер «Металлурга » Андрей Разин высказался о матче против «Локомотива » (1:4).

«Я очень доволен игрой, содержанием матча. Ребята все молодые, вышли – коленки тряслись. Это была вторая игра для них, в Челябинске многие дебютировали. Но такая шикарная атмосфера была, этот паровозный гудок на многих серьезно подействовал. Ребята – молодцы.

«Локомотив» вышел оптимальным составом, настрой у них был хороший. Многие ребята сыграли достойно. Команда выглядела также достойно.

Крамзин? Было видно по разминке, что парень волнуется, но он вошел в игру и в некоторых моментах выручил. Основным моментом было дать отдохнуть основному составу. У «Локомотива» не было игр пять-шесть дней, у нас же последние полтора месяца сложный график, за 20 дней умудрялись сыграть девять матчей. В планах было давно дать отдохнуть ребятам.

Когда мы доберемся до дома, у нас будет шесть утра. Мы бы не повезли сюда основной состав. Ребятам из ВХЛ и МХЛ должно пойти все это в плюс. У вэхаэловцев в воскресенье уже плей-офф, но, почувствовав скорости, они должны перенести этот хоккей туда», – сказал Разин.