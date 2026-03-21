  • Вячеслав Козлов о 5:7 от «Ак Барса»: «Удаления сломали игру, 16 минут – почти целый период. Дисциплина нас подвела, надо убирать разговоры с судьями»
7

Вячеслав Козлов о 5:7 от «Ак Барса»: «Удаления сломали игру, 16 минут – почти целый период. Дисциплина нас подвела, надо убирать разговоры с судьями»

Вячеслав Козлов высказался о поражении «Динамо» от «Ак Барса».

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался о поражении в матче с «Ак Барсом» со счетом 5:7. 

– В первом периоде забили в меньшинстве, потом в большинстве, вели по счету. А игру сломали удаления. 16 минут – это почти целый период. Сказал ребятам, что дисциплина нас подвела, надо убирать эти удаления, разговоры с судьями. В плей-офф за это тоже будут удалять.

– Кто назначил Адамчука капитаном?

– Решение принято тренерским штабом. Он заслужил, поэтому решили дать ему капитанскую повязку.

– Вы думали о сопернике в плей-офф?

– В прошлом матче играли на победу, чтобы забраться в топ-4. Сегодня тоже сказал, что нам надо набрать одно очко, чтобы остаться пятыми. Все шло хорошо, но начались удаления, ребята начали нервничать, – сказал Козлов.

Все пары плей-офф КХЛ – и сразу мощь: ЦСКА против СКА, «Локомотив» – «Спартак»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Красавцы! чëтко от ЦСКА отскочили!
Красавцы! чëтко от ЦСКА отскочили!
А ты смешной) Минск для нас это конец сезона. Впрочем... вылет в первом раунде, это предсказуемый результат. Всех болельщиков Динамо с окончанием агонии этого сезона. Печально это всё. Буду болеть за Минск. Квартальнов молодец!
Сегодня Динамо Москва по хоккею с мячом стало чемпион ом суперлиги!!! Браво Динамики!!! Хоть за них порадуемся от ХК нам ждать нечего...
Да, видно было, что соперника не выбирали. Ак-барс мертвый был, казалось, что так и уснем при 3-1, причем могли еще забивать. Но потом на сцену судьи вышли и организовали свое шоу и как итог просто зашкварные решения. Ну ок, главное для нас, что свою команду не сможем укорить в нежелении или в сливе игры
Козлов ,а зачем тогда всех ведущих сняли с игры. А судьи сломали игру. Моторыгин начудил. Который раз не может ловушкой поймать шайбу. Миске привет!. В плей-офф ,особенно с Минском,киперы должны выручать. Иначе. Сразу руки вверх поднимать надо.
Шансов у нас немного. Минс лучше и по игрн,и по составу,и киперы у них лучше. Хотели севу получить удобную для себя,но не вышло. А так все равно. Цска не прошли бы-они намного быстрее,локо вообще ж/б конструкция,ска было бы неплохо или спартак . Но попали на Минск.
На сл год надо строить новую команду-згую,быструю,жесткую,моложе значительно.
50%состава перетряхнуть.
Гатиятулин о 7:5 с «Динамо»: «Рассматривали эту игру как подготовку к плей-офф, чтобы посмотреть, какие еще коррективы можно внести»
20 марта, 21:09
Форвард «Ак Барса» Тодд сделал хет-трик и 2 передачи в матче с «Динамо». У него 53 очка в 61 игре сезона
20 марта, 20:04Видео
Шарипзянов с рекордными 67 (23+44) очками стал лучшим защитником-бомбардиром регулярки КХЛ
20 марта, 19:56
Плешков, Шулак и Спронг – лучшие игроки марта в КХЛ. Поляков из СКА – лучший новичок
19 минут назад
Максим Сушинский: «Лимит не играет на пользу нашему хоккею, сдерживает развитие. Искусственно делаем выбор в пользу россиян, некоторые из которых стоят дороже, а играют хуже»
28 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» примет «Колорадо», «Питтсбург» сыграет с «Каролиной», «Коламбус» в гостях у «Айлендерс», «Тампа» против «Калгари»
сегодня, 07:58
Кучеров набрал 67 очков в 29 играх в 2026 году – больше всех в НХЛ (2,3 в среднем за матч). У Макдэвида на этом отрезке 46 в 30, у Маккиннона – 44 в 28
сегодня, 07:45
Кучеров о 1-м голе в меньшинстве за карьеру в НХЛ: «Потрясающий пас от Мозера. Сегодня я доказал, что умею играть в этой ситуации»
сегодня, 07:30Видео
Кучеров с 2+2 в матче против «Эдмонтона» стал 2-й звездой дня в НХЛ. Также в тройку вошли Кофилд с 3+2 и Стэмкос с 2+1
сегодня, 06:40
Кучеров набрал 3+ очка в 5 подряд гостевых матчах НХЛ. Ранее это удавалось лишь Лемье и Гретцки, рекордная серия у Марио (6 игр)
сегодня, 05:30
Кучеров впервые в НХЛ набрал очко в меньшинстве, забив «Эдмонтону» после неудачного прорыва Макдэвида. У него было 1110 баллов до этого – рекорд НХЛ
сегодня, 05:15Видео
Кучеров достиг отметки 40 шайб за сезон в 4-й раз в карьере в НХЛ. Он вышел на чистое 3-е место в гонке снайперов лиги – впереди лишь Маккиннон (45) и Кофилд (43)
сегодня, 04:55Видео
Кучеров возглавил гонку бомбардиров НХЛ, обогнав Макдэвида – 118 очков против 116. Никита набрал 2+2 в матче против «Эдмонтона», у Коннора 1 гол
сегодня, 04:45Видео
Василевский отразил 25 из 27 бросков «Эдмонтона», выиграв 3-й матч подряд. У вратаря «Тампы» 33 победы в 48 играх сезона
8 минут назад
Вратарь «Торонто» Столарц пропустил матч против «Оттавы» из-за попадания шайбы в горло на разминке. Он прошел обследование в больнице
сегодня, 07:15
Чинахов обновил личный рекорд по очкам за сезон в НХЛ – 30. Чтобы повторить рекорд по голам, форварду «Питтсбурга» нужно забить еще 1 раз
сегодня, 06:55
Подколзин стал 3-й звездой матча с «Тампой»: драка с Сирелли и 4 хита за 14:08. Форвард «Лайтнинг» вступился за Хэйгла после двойного силового
сегодня, 06:25Видео
Макдэвид завершил матч с «Тампой» с «минус 3», несмотря на 399-й гол в НХЛ. У него 4 броска, 4 минуты штрафа, 4 потери и 2 блока за 22:42
сегодня, 05:55
Кучеров – 20-й игрок в истории НХЛ с 42+ матчами с 4 или более очками. Он сравнялся с Орром, Перро и Мессье
сегодня, 05:45
Пастрняк – 6-й игрок из Чехии в истории НХЛ с 500+ ассистами. В истории «Бостона» – 9-й, по скорости достижения отметки – 4-й
сегодня, 04:25
Хуснутдинов забил «Детройту» в пустые ворота – 1-й гол за 10 матчей и 14-й в сезоне. У него 30 очков в 65 играх при «+14»
сегодня, 03:58Видео
Шефер забросил 22 шайбы в сезоне НХЛ – 2-й результат в истории для защитников-новичков. До рекорда Лича – 1 гол
сегодня, 03:50
Сорокин впервые пропустил 6 шайб в сезоне и был заменен в середине 3-го периода матча с «Монреалем»
сегодня, 02:41
