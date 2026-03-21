Вячеслав Козлов высказался о поражении «Динамо» от «Ак Барса».

Главный тренер московского «Динамо » Вячеслав Козлов высказался о поражении в матче с «Ак Барсом» со счетом 5:7.

– В первом периоде забили в меньшинстве, потом в большинстве, вели по счету. А игру сломали удаления. 16 минут – это почти целый период. Сказал ребятам, что дисциплина нас подвела, надо убирать эти удаления, разговоры с судьями. В плей-офф за это тоже будут удалять.

– Кто назначил Адамчука капитаном?

– Решение принято тренерским штабом. Он заслужил, поэтому решили дать ему капитанскую повязку.

– Вы думали о сопернике в плей-офф?

– В прошлом матче играли на победу, чтобы забраться в топ-4. Сегодня тоже сказал, что нам надо набрать одно очко, чтобы остаться пятыми. Все шло хорошо, но начались удаления, ребята начали нервничать, – сказал Козлов.

