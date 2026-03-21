Вячеслав Козлов о 5:7 от «Ак Барса»: «Удаления сломали игру, 16 минут – почти целый период. Дисциплина нас подвела, надо убирать разговоры с судьями»
Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался о поражении в матче с «Ак Барсом» со счетом 5:7.
– В первом периоде забили в меньшинстве, потом в большинстве, вели по счету. А игру сломали удаления. 16 минут – это почти целый период. Сказал ребятам, что дисциплина нас подвела, надо убирать эти удаления, разговоры с судьями. В плей-офф за это тоже будут удалять.
– Кто назначил Адамчука капитаном?
– Решение принято тренерским штабом. Он заслужил, поэтому решили дать ему капитанскую повязку.
– Вы думали о сопернике в плей-офф?
– В прошлом матче играли на победу, чтобы забраться в топ-4. Сегодня тоже сказал, что нам надо набрать одно очко, чтобы остаться пятыми. Все шло хорошо, но начались удаления, ребята начали нервничать, – сказал Козлов.
Все пары плей-офф КХЛ – и сразу мощь: ЦСКА против СКА, «Локомотив» – «Спартак»
Шансов у нас немного. Минс лучше и по игрн,и по составу,и киперы у них лучше. Хотели севу получить удобную для себя,но не вышло. А так все равно. Цска не прошли бы-они намного быстрее,локо вообще ж/б конструкция,ска было бы неплохо или спартак . Но попали на Минск.
На сл год надо строить новую команду-згую,быструю,жесткую,моложе значительно.
50%состава перетряхнуть.