  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Гатиятулин о 7:5 с «Динамо»: «Рассматривали эту игру как подготовку к плей-офф, чтобы посмотреть, какие еще коррективы можно внести»
1

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Динамо» (7:5) в последнем матче регулярки-2025/26.

– В прошлом матче давали паузу многим ребятам, сегодня они вернулись в состав. Рассматривали эту игру как подготовку перед плей-офф, чтобы посмотреть, какие еще коррективы можно внести. А в целом это командная победа, нашим болельщикам спасибо за поддержку.

– Какие мысли у вас были, когда вы увидели состав соперника без лидеров? Насколько полезным был этот матч?

– Не могу комментировать соперника, у нас свои задачи – мы делали фокус на своих сочетаниях и своих моментах.

– Насколько вас тревожит, что от такого состава «Динамо» вы пропустили пять шайб?

– «Динамо» меня не тревожит. Есть моменты, каждая игра дает информацию. Мы смотрим в общем – на игру сочетаний, на целостность игры. Информация есть, мы ее проанализируем и в оставшееся время будем исправлять что-то, вносить коррективы.

– Тимур Билялов недавно вернулся в состав, в каком он состоянии перед плей-офф?

– Да, он пропустил какое-то время, сейчас потихоньку набирает кондиции. Есть еще пара дней, он готовится. Но мы в полной мере можем рассчитывать и на Максима Арефьева, – сказал Гатиятулин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Ак Барса»
logoАк Барс
logoДинамо Москва
logoКХЛ
logoМаксим Арефьев
logoТимур Билялов
logoАнвар Гатиятулин
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
