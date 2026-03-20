Анас стал лучшим бомбардиром регулярки-2025/26. У форварда минского «Динамо» 89 (32+57) очков в 67 играх

Сэм Анас стал лучшим бомбардиром регулярки-2025/26.

Нападающий минского «Динамо» Сэм Анас впервые в карьере стал лучшим бомбардиром регулярки Фонбет Чемпионата КХЛ.

Сегодня, 20 марта, завершился регулярный чемпионат.

Анас сделал дубль в игре против «Автомобилиста» (8:2). На его счету стало 89 (32+57) очков в 67 матчах.

Он установил новый рекорд результативности за один регулярный чемпионат для легионеров и повторил рекорд Никиты Гусева по очкам за одну регулярку.

Анас стал первым представителем минского «Динамо », а также третьим иностранцем после Дмитрия Яшкина и Джоша Ливо, набравшим наибольшее количество очков по итогам регулярки.

Второе место в гонке бомбардиров занял нападающий «Авангарда » Константин Окулов (74 очка), третье – форвард «Динамо» Минск Алекс Лимож (73).