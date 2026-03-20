  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
92

СКА сыграет с ЦСКА в 1-м раунде Кубка Гагарина, «Локомотив» – со «Спартаком», «Динамо» Минск – с «Динамо» Москва, «Северсталь» – с «Торпедо»

Определились все пары Кубка Гагарина-2026 в Западной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ.

Сегодня, 20 марта, завершился регулярный чемпионат-2025/26.

«Локомотив» (1-е место Запада) – «Спартак» (8) – старт серии 24 марта;

«Динамо» Минск (2) – «Динамо» Москва (7) – старт серии 24 марта;

«Северсталь» (3) – «Торпедо» (6) – старт серии 23 марта;

ЦСКА (4) – СКА (5) – старт серии 23 марта.

Напомним, ранее определились все пары Кубка Гагарина на Востоке.

«Металлург» (1) – «Сибирь» (8) – старт серии 24 марта;

«Авангард» (2) – «Нефтехимик» (7) – старт серии 24 марта;

«Ак Барс» (3) – «Трактор» (6) – старт серии 23 марта;

«Автомобилист» (4) – «Салават Юлаев» (5) – старт серии 23 марта.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба КХЛ
logoСКА
logoСпартак
logoКХЛ
logoДинамо Москва
logoЦСКА
logoЛокомотив
logoСеверсталь
logoДинамо Минск
logoТорпедо
logoНефтехимик
logoТрактор
logoАк Барс
logoАвтомобилист
logoСибирь
logoМеталлург Мг
logoСалават Юлаев
logoАвангард
92 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Московское Динамо добилось своего. Позорный слив. Надеюсь, Минск быстро выкинет их
Ответ MemphisBell
Комментарий удален пользователем
Ответ Toni Espozito Central
Комментарий удален пользователем
Как?! Они не встречаются!
СКА - ЦСКА - это какая-то необратимость. Хотели перекрестным плей-офф разнообразить противостояния, но эти как встречались, так и продолжают это делать.
Ответ Эдуардо Силва
это как в лиге чемпионов Манчестер сити Реал
Ответ Эдуардо Силва
Барсы молодцы. Интересные пары сформировали на Западе.
Ответ Dr Gonzo
Комментарий скрыт
Ответ Dr Gonzo
Наконец-то плей офф!!!!
почему победители дивизионов не на 1 и 2м месте соответственно? В чем смысл тогда их?
Ответ Дмитрий Пасечник
Да вот тоже интересен этот вопрос
Ответ Дмитрий Пасечник
Их смысл только в количестве игр между командами из одного дивизиона (по шесть за регулярный сезон).
Кто писал сценарий матча динамо ак барс??
Из 8 команд Запада, явным подбором соперника, занялись динамовцы, да ещё и такой сценарий триллер придумали.
Вылетят самые первые. Какие бы там не были проблемы у Минска после нового года, они сильнее.
За явный слив сегодня наказание придёт быстро.
Ответ Павел Точеный_1116177731
Динамо убежало от ЦСКА.
Ответ Павел Точеный_1116177731
Ставлю плюс, но вроде бы ска тоже никто не мешал слить.
Жесткая заруба будет с Московским Динамо. Пары на Западе вообще очень интересные. Билет на Минск Арену на первый матч уже купил. Достать можно, но сложновато. Дорогие можно было вообще спокойно купить спустя 6 часов старта продаж. А то ноют уже везде, никак на Арену билеты не купить, так нельзя, о ужас
Динамовское противостояние будет очень интересным 👌.
Ответ Роман Нестеров
Игра в одни ворота будет Минск порвёт Москву . Козлов ещё хуже тренер чем кудашов.
Ответ СаннСанычч
Посмотрим.
Абсолютно непредсказуемый исход в паре ЦСКА - СКА. В этом сезоне по победам раритет - правда питерцы перебросали по шайбам. Ключевым будет игра вратарей и защиты, здесь больше предпочтений москвичам. Голевые феерии навряд ли будут, вероятней бодание вплоть до овертайма, где кому то не повезёт.
Ответ hoook
Комментарий удален модератором
Ответ Хомма Брудт
Комментарий удален модератором
Первый коммент и сразу нытьё.
надеюсь Минск в 5 матчах аквалангистов максимум раскатает, за такой откровенный слив и выбор соперника
Ответ Любезный Ботиат
Хватит и четырёх
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
