СКА сыграет с ЦСКА в 1-м раунде Кубка Гагарина, «Локомотив» – со «Спартаком», «Динамо» Минск – с «Динамо» Москва, «Северсталь» – с «Торпедо»
Определились все пары Кубка Гагарина-2026 в Западной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ.
Сегодня, 20 марта, завершился регулярный чемпионат-2025/26.
«Локомотив» (1-е место Запада) – «Спартак» (8) – старт серии 24 марта;
«Динамо» Минск (2) – «Динамо» Москва (7) – старт серии 24 марта;
«Северсталь» (3) – «Торпедо» (6) – старт серии 23 марта;
ЦСКА (4) – СКА (5) – старт серии 23 марта.
Напомним, ранее определились все пары Кубка Гагарина на Востоке.
«Металлург» (1) – «Сибирь» (8) – старт серии 24 марта;
«Авангард» (2) – «Нефтехимик» (7) – старт серии 24 марта;
«Ак Барс» (3) – «Трактор» (6) – старт серии 23 марта;
«Автомобилист» (4) – «Салават Юлаев» (5) – старт серии 23 марта.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба КХЛ
Из 8 команд Запада, явным подбором соперника, занялись динамовцы, да ещё и такой сценарий триллер придумали.
Вылетят самые первые. Какие бы там не были проблемы у Минска после нового года, они сильнее.
За явный слив сегодня наказание придёт быстро.