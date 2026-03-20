  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  Овечкин о том, что футбол сложнее хоккея: «100%. У меня была мечта сыграть за «Динамо». Я вышел, чуть не сдох. На разминке понял, что это вообще не мое»
44

Овечкин о том, что футбол сложнее хоккея: «100%. У меня была мечта сыграть за «Динамо». Я вышел, чуть не сдох. На разминке понял, что это вообще не мое»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин на шоу FONtour вспомнил о своем матче за футбольное «Динамо».

Напомним, в 2022 году хоккеист отличился забитым мячом в товарищеском матче против «Амкала» (5:0).

Овечкин поделился мнением об игре в футбол в разговоре с бывшим футболистом сборной России Андреем Аршавиным и экс-нападающим «Коламбуса» Никитой Филатовым.

Андрей Аршавин: Женя Малкин сказал, что футбол сложнее хоккея. Ты так считаешь или нет?

Александр Овечкин: 100%. Потому что я поиграл на профессиональном уровне, чуть не сдох [на разминке]. И я понял, что просто физически для меня было очень тяжело.

К этому нужно привыкнуть, понимаешь? То есть ты с самого детства начинаешь играть в футбол, ты пробежался туда-сюда, это для вас нормально. А для нас нет, у нас отрезки.

Андрей Аршавин: Не, ну как, туда-сюда тоже бегали. У меня тоже отрезок был.

Никита Филатов: Он сказал, что играл 10 минут из 90, но играл так, чтобы его не заменили оставшиеся 80. То есть играл хорошо.

Андрей Аршавин: Это тоже искусство.

Александр Овечкин: Лучший в свое время. 

Андрей Аршавин: А ты представляешь, чтобы в футболе доиграл до 40 лет?

Александр Овечкин: Нет, конечно

Андрей Аршавин: Окочурился во сколько бы?

Александр Овечкин: Я даже не начинал бы в этот футбол играть. Зачем он мне нужен? Нет, слушай, у меня была мечта сыграть за московское «Динамо», потому что у меня папа, царство ему небесное, был футболистом. Я вышел. Я просто понял именно на разминке, что это вообще не то, что не мое. Во-первых, я там на голову был выше всех.

Андрей Аршавин: Человека,которого ты толкнул, до сих пор собирают.

Никита Филатов: Он его не толкал, он попал просто в его траекторию.

Александр Овечкин: Во-вторых, я знаю многих футболистов, если посмотреть телосложение, то у хоккеистов мощнее.

Андрей Аршавин: Ну, не все, кстати. Вы именно мощнее...

Никита Филатов: Может, чуть-чуть сейчас меняется.

Александр Овечкин: Представляешь, как раньше, если посмотреть на хоккеистов и футболистов. Ты метр с кепкой, а я под два метра.

Андрей Аршавин: Я просто не самый лучший представитель футбола.

Никита Филатов: Но общая масса гораздо меньше. По сравнению с вами, даже я довольно большой. А для хоккея средний, допустим.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ютуб-канал FONBET
logoАлександр Овечкин
logoНикита Филатов
logoДинамо Москва
logoВашингтон
logoпремьер-лига Россия
logoНХЛ
logoАндрей Аршавин
44 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
«Андрей Аршавин: Я просто не самый лучший представитель футбола»

Самоирония просто на пятёрочку, Аршавин жжёт!
Ответ Berlin Alexanderplatz
Как и фраза про "отрезки" )
Ответ Berlin Alexanderplatz
Аршавин хотел сказать, человечества.
Александр, огромная просьба, не надо по окончании карьеры идти в государственную думу. Спортсменам там не место. Там нужны экономисты, юристы, технари, медики, имеющие реальный опыт работы по профилю работы на земле не менее 10 лет. Лично мне родниной и терешковой хватило. НЕ НАДО ДОБИВАТЬ СТРАНУ ЗАКОНАМИ, В КОТОРЫХ ТЫ НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЕШЬ.
Ответ Курт Кобэйн
Так сказал, как-будто сейчас там "экономисты, юристы, технари, медики, имеющие реальный опыт работы по профилю работы на земле не менее 10 лет" или будут когда-нибудь
Ответ Курт Кобэйн
Хорошо, я передам
футболисты на катке против хоккеистов тоже будут из себя представлять жалкое зрелище
Ответ Добрый_Ээх
Хоккеисты на тренировках играют и в футбол, и в баскетбол и в волейбол там и тяжёлая атлетика и лёгкая и плавание

Хоккейные тренировки насыщены кучей видов спорта

Футболистики на коньках это просто🤣🤣🤣
"Пап, я хочу быть футболистом....
Ну если любишь - делай. Ты главное ешь давай))

Достала эта реклама уже)
Санный спорт сложнее бадминтона)))
Ответ Евгений Якутов
Прочитал в начале ссаный )))
Посидели, сравнили мокрое с солёным…
Все же помнят видел как Ови бежал с мячом, а от него отлетали как спички?
ну кстати да, Овечкин в том эпизоде футболисту вроде просто плечо подставил, тот смачно отлетел
Разница конечно есть. Вот два примера. После столкновения футболист может валяться на газоне, хоккеист нет. В футболе и ворота побольше....короче Разница есть. Каждый хорош на своём месте. А Аршавин смог бы за хоккейный ска сыграть?
Само собой. Кататься всегда легче, чем бегать. В хоккей неплохо и в 60 можно играть, в моей пивохоккейной лиге играют бывшие мастера под 60 и за 60, в полнейшем порядке. Конечно, они уже не носятся, но чтение игры и пас никуда не делись.
Ответ Изя Рабинович
Да дело не в том, что легче бегать. Дело в том, что хоккеисты максимум полчаса (а как правило - 15-25 минут) на льду проводят, причем с передышками, а футболисты - полтора часа на ногах. Посмотрел бы я на то, как кто-нибудь беспрерывно отбегал на коньках 90 минут с той интенсивностью, с какой хоккеисты играют.
Ответ Hola Hola
я в хоккей с мячом играю, про него и говорю. Там люди по 90 минут в 60 спокойно играют. В нашей пивохоккейной лиге играют легенды Зоркого Михаил Климов, Вячеслав Архипкин и Михаил Илларионов. Иногда на огонек Валерий Грачев заглядывает. Все в полнейшем порядке. Пасики на 40-50 метров точно на ход в клюшку - играючи. На носовом троих-четверых накрутить - как чихнуть. Мастерство не пропьешь )).
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
КХЛ. «Спартак» играет с «Нефтехимиком» в последний день регулярки, СКА обыграл «Шанхай», «Динамо» Минск разгромило «Автомобилист», «Салават» победил «Сочи»
3 минуты назадLive
«Динамо» Минск разгромило «Автомобилист» в последний день регулярки КХЛ – 8:2. Дитц и Сотишвили набрали по 3 очка, Сергей Кузнецов – 3+1, Спронг сделал дубль
9 минут назад
Сергей Кузнецов сделал 1-й хет-трик в КХЛ. Форвард минского «Динамо» набрал 3+1 в игре с «Автомобилистом»
19 минут назадВидео
Билялов сделал 15-ю передачу в КХЛ и повторил рекорд Коваржа по очкам для вратарей
сегодня, 17:54Видео
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Нью-Джерси», «Каролина» в гостях у «Торонто», «Флорида» встретится с «Калгари», «Юта» примет «Анахайм»
сегодня, 17:52
Анас повторил рекорд Гусева по очкам за одну регулярку КХЛ. У форварда минского «Динамо» 89 баллов в 67 играх
сегодня, 17:32Видео
Какой клуб КХЛ недавно одержал свою самую крупную победу? И другие рекорды этого сезона
сегодня, 16:30Тесты и игры
«Трактор» выиграл 4-й матч подряд – сегодня 1:0 с «Адмиралом», Шерстнев сделал 18 сэйвов
сегодня, 16:25
Люзенков об игре Бердина на буллитах: «Артист, но в то же время молодец. В первом моменте было «на тоненького»
сегодня, 15:58
«Сибирь» побила рекорд «Металлурга» по победам в серии буллитов за одну регулярку КХЛ
сегодня, 15:52
Ко всем новостям
Последние новости
Губернатор Челябинской области: «В Миасском открылся крытый хоккейный корт, это часть программы «Единой России». Теперь лед доступен круглый год. Хоккеем в регионе занимаются почти 50 тысяч человек»
24 минуты назад
Журова о лишении Крикунова вида на жительство в Латвии: «Потом может начаться процесс лишения недвижимости. Они думают, русские вернутся, как все закончится. Это как стрелять себе в ногу»
43 минуты назад
Браташ о 0:1 от «Трактора»: «Содержание игры было неплохое, упрекнуть ребят не в чем, они отработали до конца. Свежести где-то не хватило»
сегодня, 17:45
Корешков об 1:0 с «Адмиралом»: «Очень важно перед плей-офф сыграть на ноль. Мы хорошо действовали в обороне, свой гол забили и победили»
сегодня, 16:58
Мама Овечкина: «Иногда родители пытаются направить ребенка строго в хоккей, чтобы он вырос таким, как Овечкин или Протас. Но важно понять, какой спорт ему ближе, наблюдать: получается или нет»
сегодня, 16:48
Дедунов об 1:2 от «Салавата»: «Вышли сонными на 1-й период – пропустили. Потом удалось завести мотор. Не хватило «грязного» гола и удачи»
сегодня, 16:10
Тренер «Сочи» Михайлов об итогах сезона: «Многие ребята провели лучшие сезоны в КХЛ. В межсезонье будет серьезная работа, мотивация – решать серьезные задачи»
сегодня, 14:57
Квинни о невыходе «Шанхая» в плей-офф КХЛ: «Не все игроки тянули уровень команды. Это не провал, но разочарование»
сегодня, 14:30
Гатиятулин о бизнесе: «Нам показали чек на 15 млн долларов. Первая мысль: «Господи, зачем я в хоккей играл?» Реалии отрезвили – выяснилось, что связались с аферистами»
сегодня, 12:48
Третьяк посетил стройку в селе Вослебово, где возводят крытый каток с искусственным льдом
сегодня, 12:05Фото
Рекомендуем