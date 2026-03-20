  • Мама Овечкина о бане России: «Это политика, которая никому не нужна. Правда восторжествует, и все вернется на свои рельсы – без нас Олимпиада неполноценна»
11

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина прокомментировала недопуск России и Беларуси на международные соревнования.

Мама Александра Овечкина посетила баскетбольный «Кубок Халипского» в Минске.

– У вас хорошие девчата – и в «Динамо», и в сборной России, в Беларуси тоже подрастает достойная смена. Как, на ваш взгляд, получится пройти нынешний период отстранения? Удастся сделать это достойно или стоит переживать?

– Думаю, мы уже достойно проходим этот период. Проводим различные турниры и соревнования – первенства России, другие всевозможные старты. Впереди у нас тоже запланированы совместные турниры.

Это замечательно, потому что нельзя опускать руки. Что случилось – то случилось. От нас это не зависит, это политика, которая, по сути, никому не нужна. Нужно продолжать играть, работать и готовиться.

Уверена, что когда-нибудь правда восторжествует и все вернется на свои рельсы: снова будут чемпионаты Европы [с нашим участием], кубковые турниры, Олимпийские игры. Потому что без сборной России Олимпиада выглядит неполноценной, – сказала Овечкина.

Ротенберг поздравил Татьяну Овечкину с 76-летием: «Спортсменка великого масштаба, на победах которой выросло не одно поколение. Вырастить лучшего хоккеиста мира – большая миссия»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sport5.by
Баня это политика...большая политика.
Одни лозунги и пустые разговоры, все останется на своих местах над нами просто смеются.
Любят у нас искать крайних
политика нужна каждому, кому не плевать на собственную жизнь
Твой сынок, конечно, к политике не имеет никакого отношения, только к спорту. Лицемерка.
Хорошо , сынок у тебя не за Динамо Рига играет , поэтому - щебечи ))
Играли на 5 олимпиадах и 3 Кубках мира, и сколько выиграли?
какая разница сколько выиграли? Когда спортсмены посвящают всю жизнь спорту, их главной мотивацией становится не просто медаль, а право стоять на старте главных соревнований планеты. Спорт это не только про победы в финалах, но и про верность своему делу до конца
Тут вообще про женский баскет речь.
Ой, ну лучше бы все эти эксперты.. Точнее мамы.. не "о бане России" говорили.. А "о бане В России"! могли бы хоть куда дельнее что сказать.
