Мама Овечкина о бане России: «Это политика, которая никому не нужна. Правда восторжествует, и все вернется на свои рельсы – без нас Олимпиада неполноценна»

Мама Овечкина о бане России: это политика, которая никому не нужна.

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина прокомментировала недопуск России и Беларуси на международные соревнования.

Мама Александра Овечкина посетила баскетбольный «Кубок Халипского» в Минске.

– У вас хорошие девчата – и в «Динамо», и в сборной России, в Беларуси тоже подрастает достойная смена. Как, на ваш взгляд, получится пройти нынешний период отстранения? Удастся сделать это достойно или стоит переживать?

– Думаю, мы уже достойно проходим этот период. Проводим различные турниры и соревнования – первенства России, другие всевозможные старты. Впереди у нас тоже запланированы совместные турниры.

Это замечательно, потому что нельзя опускать руки. Что случилось – то случилось. От нас это не зависит, это политика, которая, по сути, никому не нужна. Нужно продолжать играть, работать и готовиться.

Уверена, что когда-нибудь правда восторжествует и все вернется на свои рельсы: снова будут чемпионаты Европы [с нашим участием], кубковые турниры, Олимпийские игры. Потому что без сборной России Олимпиада выглядит неполноценной, – сказала Овечкина.

