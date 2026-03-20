  Владислав Третьяк: «Наш президент Путин многое делает, чтобы россияне занимались физкультурой. Мы хоккейная, спортивная держава. Через спорт мы можем воспитывать молодежь патриотами»
23

Владислав Третьяк: «Наш президент Путин многое делает, чтобы россияне занимались физкультурой. Мы хоккейная, спортивная держава. Через спорт мы можем воспитывать молодежь патриотами»

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк оценил вклад Владимира Путина в развитие спорта в стране.

Ранее глава ФХР принял участие в открытии сквера и хоккейной площадки в городе Скопин (Рязанская область).

«Хоккей и спорт объединяют нас сегодня. Мы любим спорт, Россия – это хоккейная, спортивная держава. Наш президент Владимир Владимирович Путин очень многое делает, чтобы россияне занимались физкультурой и спортом. Он поставил нам задачу, чтобы к 2030 году 70% россиян занимались физкультурой и спортом.

Я хочу сказать большое спасибо вашему губернатору Павлу Викторовичу Малкову, который очень много делает для развития физкультуры и спорта в Рязанской области. Это для нас, для нашей молодежи. Через спорт мы можем воспитывать молодежь патриотами своей страны», – сказал Третьяк.

Третьяк посетил стройку в селе Вослебово, где возводят крытый каток с искусственным льдом

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Рязанские ведомости»
Что именно делает Путин для занятия физкультурой? Третьяк уже не знает как лизнуть.
Ответ СынМилосердова
Сделал спорт доступным! У него даже своя подземная хоккейная площадка рядом с домом есть.
В каждом дворе можно найти турник. Подтягивайся сколько хочешь
Обычные слова обычного чиновника, показуха и лицемерие
Какой же не хороший человек,этот депутат
Нет ничего более искреннего и чистого, чем любовь чиновника к начальству.
Как то Дегтарев своей персоной наоборот отбивает желание заниматься спортом
Как же надоели, своими показателями, статистиками, вылизыванием старых углублений. Когда это всё закончится.
Я балет люблю. Почему на этом сайте нет новостей о балете?
Очень люблю господина Пэжэ
А я его еще больше Ку!
Вот молодец.Лизнул так лизнул.
Всё в кучу Владислав и про патриотов и про хоккейную державу и Путина похвалил))
Ответ Чернокожий
Всё в кучу Владислав и про патриотов и про хоккейную державу и Путина похвалил))
На рынке подхалимов нынче огромная конкуренция, поэтому Третья суетится и спешит. Пытается сразу все вывалить.
