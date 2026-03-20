Владислав Третьяк: «Наш президент Путин многое делает, чтобы россияне занимались физкультурой. Мы хоккейная, спортивная держава. Через спорт мы можем воспитывать молодежь патриотами»

Владислав Третьяк: Путин многое делает, чтобы россияне занимались физкультурой.

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк оценил вклад Владимира Путина в развитие спорта в стране.

Ранее глава ФХР принял участие в открытии сквера и хоккейной площадки в городе Скопин (Рязанская область).

«Хоккей и спорт объединяют нас сегодня. Мы любим спорт, Россия – это хоккейная, спортивная держава. Наш президент Владимир Владимирович Путин очень многое делает, чтобы россияне занимались физкультурой и спортом. Он поставил нам задачу, чтобы к 2030 году 70% россиян занимались физкультурой и спортом.

Я хочу сказать большое спасибо вашему губернатору Павлу Викторовичу Малкову, который очень много делает для развития физкультуры и спорта в Рязанской области. Это для нас, для нашей молодежи. Через спорт мы можем воспитывать молодежь патриотами своей страны», – сказал Третьяк.

Третьяк посетил стройку в селе Вослебово, где возводят крытый каток с искусственным льдом