Владислав Третьяк: «Наш президент Путин многое делает, чтобы россияне занимались физкультурой. Мы хоккейная, спортивная держава. Через спорт мы можем воспитывать молодежь патриотами»
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк оценил вклад Владимира Путина в развитие спорта в стране.
Ранее глава ФХР принял участие в открытии сквера и хоккейной площадки в городе Скопин (Рязанская область).
«Хоккей и спорт объединяют нас сегодня. Мы любим спорт, Россия – это хоккейная, спортивная держава. Наш президент Владимир Владимирович Путин очень многое делает, чтобы россияне занимались физкультурой и спортом. Он поставил нам задачу, чтобы к 2030 году 70% россиян занимались физкультурой и спортом.
Я хочу сказать большое спасибо вашему губернатору Павлу Викторовичу Малкову, который очень много делает для развития физкультуры и спорта в Рязанской области. Это для нас, для нашей молодежи. Через спорт мы можем воспитывать молодежь патриотами своей страны», – сказал Третьяк.
Третьяк посетил стройку в селе Вослебово, где возводят крытый каток с искусственным льдом
