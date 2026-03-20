Овечкин о шансах стать генменеджером сборной: «А как же Роман Борисович? Могу пойти помощником»

Овечкин о шансах стать генменеджером сборной: а как же Роман Борисович?.

Нападающий «Вашингтона » Александр Овечкин на шоу FONtour НХЛ заявил, что мог бы стать помощником генменеджера сборной России.

Андрей Аршавин: Как ты считаешь, у тебя есть качества, чтобы быть генеральным менеджером сборной России на большом соревновании?

Александр Овечкин: А как же Роман Борисович [Ротенберг]?

Никита Филатов: На этом точка. Исчерпывающий ответ.

Аршавин: А почему ты не можешь быть заместителем?

Овечкин: Ну, помощником могу пойти.

Аршавин: Больше кажется, что ты мог быть тренером или руководить?

Овечкин: Знаешь, когда ты играешь, а у тебя спрашивают, что думаешь по поводу тренерской карьеры?

Аршавин: Все понятно. Нет.

Овечкин: Вот то же самое здесь. Ты вопросы такие задаешь: как я могу сказать [что будет], тем более через 4 года.

Аршавин: Нет, просто твои мысли. Это же не обязательно, что так будет или не будет.

Овечкин: Я даже об этом не задумывался.

