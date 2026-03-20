  • «Шанхай» продолжит играть на «СКА-Арене» в сезоне-2026/27: «Петербург принял и полюбил самую необычную и яркую команду КХЛ»
«Шанхай» объявил, что продолжит проводить домашние матчи FONBET КХЛ на «СКА-Арене» в сезоне-2026/27.

Китайский клуб базируется в Санкт-Петербурге с лета 2025 года. В этом регулярном чемпионате «Дрэгонс» заняли девятое место в Западной конференции и не вышли в плей-офф.

«Нихао, дорогой друг!

Это был наш первый сезон на самой большой хоккейной арене в мире в гостеприимном Санкт-Петербурге: он запомнится нам крутыми победами, атмосферой праздника на каждой домашней игре и вашей невероятной поддержкой.

У нас далеко не все получилось в этом сезоне, но одно мы знаем точно: «СКА-Арена» стала для нас домом, а мы получили фантастическую поддержку от невероятных болельщиков, вас было очень и очень много. Санкт-Петербург принял самую необычную и яркую команду КХЛ. И полюбил ее.

Спешим сообщить вам потрясающие новости: сезон-2026/27 «Шанхай Дрэгонс» проведут на «СКА-Арене»!

Впереди – еще больше встреч с вами, дорогие болельщики. Мы вернемся осенью мудрее и сильнее. Вас снова будет ждать уникальный матчдэй, крутой мерч, ваша любимая китайская кухня и неповторимая атмосфера Китая в самом сердце Северной Пальмиры. И, конечно, классный хоккей – мы приложим все силы, чтобы порадовать вас в новом сезоне», – сказано в сообщении клуба.

СКА планирует вернуться на «СКА-Арену» в следующем сезоне КХЛ. Армейцы могут делить стадион с «Шанхаем» («СЭ»)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Шанхая»
"Шанхай Дрэгонс" Санкт-Петербург. Просто питерская команда с азиатским колоритом. Им надо так себя позиционировать. Никакого реально Шанхая там нет и не будет.
Ответ Big_Ball
А мы думали там реально Шанхай.
Ответ Big_Ball
Шанхайские Драконы с Невы же))
Я 4 раза ездил в этом сезоне на Драконов.Мне нравится.Билеты спокойно можно купить и посмотреть хоккей нормального уровня.Хорошо,что продолжат играть в следующем сезоне,ещё съезжу значит.
Может в таком случае переименовать ее в честь Драконов?..
А то Шанхай дрэгонс играет на СКА арене
Видимо не могут российские клубы оплачивать эту арену. Разве что китайцы имеют такой кошелёк)))) Ведь логичнее иметь китайскую команду в Забайкалье или в самой "Чайне". Но кто-то же должен оплачивать Ромкино фиаско (раздутое эго) - огромную и никому не нужную арену!
Хорошо хоть в Западную конференцию перевели.
А СКА будет играть в Шанхае я так понимаю)
Ну и замечательно! В городе две ледовые арены будут жить жизнью КХЛ! Думаю горожане тоже будут рады!
Так СКА тоже планирует на СКА Арене играть в следующем сезоне (одна арена на два клуба)
Не СКА планирует, а фейкомёт Хайруллин из СЭ ))) Пока реконструкция метро не закончится (а она закончится к осени 2027-го), СКА не собирается переезжать.
И СКА собирается вернуться вроде бы, не?
Интересно, а за чей счёт этот банкет?
таки за чей нада...
В принципе ничего против команды не имею. Этот сезон им откровенно загадили, лишив полноценной предсезонки с этим переездом,но команде давно уже следует поменять прописку и название. Драконы СПб и норм
Зачем?
Ни истории, ни идеологии (как Краснодар), ни смысла.
Ладу бы лучше какую нибудь возродили
