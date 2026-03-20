«Шанхай» продолжит играть на «СКА-Арене» в сезоне-2026/27: «Петербург принял и полюбил самую необычную и яркую команду КХЛ»

«Шанхай » объявил, что продолжит проводить домашние матчи FONBET КХЛ на «СКА-Арене » в сезоне-2026/27.

Китайский клуб базируется в Санкт-Петербурге с лета 2025 года. В этом регулярном чемпионате «Дрэгонс» заняли девятое место в Западной конференции и не вышли в плей-офф.

«Нихао, дорогой друг!

Это был наш первый сезон на самой большой хоккейной арене в мире в гостеприимном Санкт-Петербурге: он запомнится нам крутыми победами, атмосферой праздника на каждой домашней игре и вашей невероятной поддержкой.

У нас далеко не все получилось в этом сезоне, но одно мы знаем точно: «СКА-Арена» стала для нас домом, а мы получили фантастическую поддержку от невероятных болельщиков, вас было очень и очень много. Санкт-Петербург принял самую необычную и яркую команду КХЛ. И полюбил ее.

Спешим сообщить вам потрясающие новости: сезон-2026/27 «Шанхай Дрэгонс» проведут на «СКА-Арене»!

Впереди – еще больше встреч с вами, дорогие болельщики. Мы вернемся осенью мудрее и сильнее. Вас снова будет ждать уникальный матчдэй, крутой мерч, ваша любимая китайская кухня и неповторимая атмосфера Китая в самом сердце Северной Пальмиры. И, конечно, классный хоккей – мы приложим все силы, чтобы порадовать вас в новом сезоне», – сказано в сообщении клуба.

