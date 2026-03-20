Овечкин о продолжении карьеры: «Поживем – увидим. Нужно понимать, что лучше для детей и жены – мое «я» уходит на другое место»

Овечкин о продолжении карьеры: нужно понимать, что лучше для детей и жены.

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин на шоу FONtour НХЛ высказался о возможном продолжении карьеры.

Действующий контракт 40-летнего форварда с «Кэпиталс» рассчитан до 30 июня 2026 года. В этом сезоне НХЛ он набрал 52 (25+27) очка за 69 игр при полезности «минус 3».

Александр Овечкин : Если мне сейчас генеральный менеджер скажет: «Саша, давай подпишем контракт» – буду думать. Но, во-первых, как я говорил недавно, мне нужно все будет взвесить. Мне 40 лет уже. На следующий год мне будет 41.

Андрей Аршавин : Я просто не представляю: ты всего на три года старше, а я уже давно положил ноги на перила.

Овечкин: Здесь нужно понимать мое физическое состояние, ментальное, что лучше для детей, для жены. Здесь уже мое «я» уходит на другое место. Поживем – увидим.

Никита Филатов: Обо всем этом, наверное, после сезона будешь думать уже?

Овечкин: Конечно, сядем все вместе и будем разговаривать, понимать что к чему.

Аршавин: Я в 37 закончил, правда на более низком уровне уже заканчивал. Когда так много лет, физическое состояние, мне кажется, уходит быстрее, чем когда тебе 20. Тогда вообще не уходит, еще растет. Год назад и сейчас ты в той же физической форме? Или чувствуешь, что больше устаешь, меньше хочется играть и так далее?

Овечкин: Здесь не от усталости зависит, понимаешь? Ты находишься в ритме: если взять и посмотреть наше сегодняшнее расписание, у нас игра, отдых, игра, отдых.

Опять же, мне нужно понять, стоит ли на следующий год играть здесь или в «Динамо», поговорить с семьей, узнать их мнение.

Аршавин: Ты еще не узнавал их мнение?

Овечкин: Мы еще даже на эту тему не разговаривали.

Аршавин: Ты не хочешь оставаться ради того, чтобы оставаться, чтобы не стать балластом для команды?

Овечкин: Просто представь, я подписываю контракт с «Вашингтоном», но я понимаю, что уже не тот. Зачем мне свое имя и фамилию, тем, что я заслужил на протяжении долгих лет, за один сезон просто убрать?

Филатов: Даже те самые разговоры наверняка пойдут: «О, он ради цифр...»

Овечкин: Во-первых, я никого не слушаю, я уже взрослый мальчик, что мне кого-то слушать? Сидит вот эта диванная позиция. Смысл мне их слушать, понимаешь? Я должен слушать себя, должен слушать свою семью. Вот и все. Потом мы совместно выбираем да или нет. Поэтому, посмотрим.

