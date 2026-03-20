  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  Овечкин о продолжении карьеры: «Поживем – увидим. Нужно понимать, что лучше для детей и жены – мое «я» уходит на другое место»
40

Овечкин о продолжении карьеры: «Поживем – увидим. Нужно понимать, что лучше для детей и жены – мое «я» уходит на другое место»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин на шоу FONtour НХЛ высказался о возможном продолжении карьеры.

Действующий контракт 40-летнего форварда с «Кэпиталс» рассчитан до 30 июня 2026 года. В этом сезоне НХЛ он набрал 52 (25+27) очка за 69 игр при полезности «минус 3».

Александр Овечкин: Если мне сейчас генеральный менеджер скажет: «Саша, давай подпишем контракт» – буду думать. Но, во-первых, как я говорил недавно, мне нужно все будет взвесить. Мне 40 лет уже. На следующий год мне будет 41.

Андрей Аршавин: Я просто не представляю: ты всего на три года старше, а я уже давно положил ноги на перила.

Овечкин: Здесь нужно понимать мое физическое состояние, ментальное, что лучше для детей, для жены. Здесь уже мое «я» уходит на другое место. Поживем – увидим.

Никита Филатов: Обо всем этом, наверное, после сезона будешь думать уже?

Овечкин: Конечно, сядем все вместе и будем разговаривать, понимать что к чему.

Аршавин: Я в 37 закончил, правда на более низком уровне уже заканчивал. Когда так много лет, физическое состояние, мне кажется, уходит быстрее, чем когда тебе 20. Тогда вообще не уходит, еще растет. Год назад и сейчас ты в той же физической форме? Или чувствуешь, что больше устаешь, меньше хочется играть и так далее?

Овечкин: Здесь не от усталости зависит, понимаешь? Ты находишься в ритме: если взять и посмотреть наше сегодняшнее расписание, у нас игра, отдых, игра, отдых.

Опять же, мне нужно понять, стоит ли на следующий год играть здесь или в «Динамо», поговорить с семьей, узнать их мнение.

Аршавин: Ты еще не узнавал их мнение?

Овечкин: Мы еще даже на эту тему не разговаривали.

Аршавин: Ты не хочешь оставаться ради того, чтобы оставаться, чтобы не стать балластом для команды?

Овечкин: Просто представь, я подписываю контракт с «Вашингтоном», но я понимаю, что уже не тот. Зачем мне свое имя и фамилию, тем, что я заслужил на протяжении долгих лет, за один сезон просто убрать?

Филатов: Даже те самые разговоры наверняка пойдут: «О, он ради цифр...»

Овечкин: Во-первых, я никого не слушаю, я уже взрослый мальчик, что мне кого-то слушать? Сидит вот эта диванная позиция. Смысл мне их слушать, понимаешь? Я должен слушать себя, должен слушать свою семью. Вот и все. Потом мы совместно выбираем да или нет. Поэтому, посмотрим.

Овечкин о рекорде Гретцки по голам в НХЛ с плей-офф: «Потом скажут, что нужно побить с учетом товарищеских матчей. Здесь не говорят об этом – считаются именно 82 игры»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ютуб-канал FONBET
logoАлександр Овечкин
logoНХЛ
logoНикита Филатов
logoВашингтон
logoАндрей Аршавин
logoДинамо Москва
logoКХЛ
40 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Нужно понимать, что лучше для детей и жены – мое «я» уходит на другое место»
_______________

Благодаря тебе Саня, все твои родные на много поколений вперед будут обеспечены! Так что решать тебе, отдохнуть еще успеете, куча времени будет!
Ответ paha
Деньгами ты общение с детьми не купишь. Если момент упустить - его невозможно будет вернуть назад и никакие деньги этого никогда не исправят. Так что пусть решают сами как лучше для семьи...
Ответ NoThanks
Еслиб дети жили в другой стране да ) А так они на каждом матче Вашиков сидят на трибунах
Главное здоровье,если чувствует силы,почему бы еще не поиграть?
Ответ Сергей Круг
Да какие силы, видно давно, что Александр хочет ОТДОХНУТЬ конкретно, это не хейт, он просто хочет получать удовольствие от жизни: от семьи, от денег, от всего, ему сорокет, он чувствует, что пора на покой и ждёт нужный момент!
Ответ Сергей Круг
силы могут быть на игру, хотя глядя на движения Ови их вроле и на игру то не особо😬🤭 но их может уже не быть на подготовку, тренировки, перелеты
Да все понятно уже. Продлит 1+1. Будет 1000 голов выбивать в регулярке. Этого он сам очень хочет, говорил это в личной беседе известному русскому хоккейному журналисту Павлу Лысенкову пару лет назад. Тем более еще никто 1000 не забивал в НХЛ. Это огромное событие будет и для лиги и для клуба. Для лиги это вообще будет бомба.
Ответ mass0n
Он и так высоко забрался
За 1000 ей пусть идет кто нибудь другой
Ответ вперёд спартак
Почему не Ови?)
Ну то есть остался десяток шайб до вечного рекорда, а мы поехали в Динамо ))
В принципе можно поставить цель набить в регулярке тысячу шайб, но это ещё несколько лет надо играть
Ответ Вратарь Бага
75+ шайб?)
Если он уже в этом сезоне еле-еле 25 наковырял. Как он ещё 75 положит даже за 2 сезона?
Я уважаю Саню, он рекордсмен в НХЛ и все дела, но он уже какой год подряд забивает на предсезонки, отпуска используют только по назначению, пивасик + лютая рубка денег с реклам!

В молодости это прощалось за счёт восстановления организма и тд, но сейчас нефига, Саня не вывозит после каждого отпуска, и теперь это и конвертируется в малое игровое время, если возьмёт себя в руки то сезона 2-3 сильных (по 30-40 шайб) сделает легко, он крутой, но уже видно, что мотивации не так чтобы много!
Ответ ser91337
При этом, я не осуждаю Саню, я больше осуждаю наши амбиции касаемо его рекордов, мы верим, а он уже хочет отдыхать с семьей, вставить зубы, пить пиво, покатать сезончик в КХЛ за Динамо, его можно понять, ОН ВЕЛИКИЙ!

Для того, чтобы не тасковать, там на подходе Куч с миллионами рекордов, переключайтесь на него, братья и сестры, еще 7-8 лет у Никиты есть, а Овечкин пусть, правда, сезон-другой откатает, как душа прикажет и идёт с чистой душой на покой!
Ответ ser91337
Свидетели Бузовой смешные, они же готовы Малкину за 50 очков Харт Трофи отдать
Со слов его друзей,жена его ему очень сильно помогает.В КС, говорят большая доля ее труда была,помогала во всем,следила за режимом,ничем не отвлекала и так далее.Поэтому ,вангую что она скажет играть ему дальше.
Почему балласт ?
Свои очки он в этом сезоне набрал
Или лично он виноват что у Вашингтона слабый состав ?
Сань всего достиг молодец, теперь посвети всего себя семье, купи домик в Анапе и кайфуйте дома на Родине!
Ответ Igor
в анапе мвахахахахахахахахахахаха))))))))))))))))))))))))))))))))))))
я там даром не возьму что уж говорить про него....
Скоро Дух останется без работы.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
