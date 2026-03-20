Овечкин о продолжении карьеры: «Поживем – увидим. Нужно понимать, что лучше для детей и жены – мое «я» уходит на другое место»
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин на шоу FONtour НХЛ высказался о возможном продолжении карьеры.
Действующий контракт 40-летнего форварда с «Кэпиталс» рассчитан до 30 июня 2026 года. В этом сезоне НХЛ он набрал 52 (25+27) очка за 69 игр при полезности «минус 3».
Александр Овечкин: Если мне сейчас генеральный менеджер скажет: «Саша, давай подпишем контракт» – буду думать. Но, во-первых, как я говорил недавно, мне нужно все будет взвесить. Мне 40 лет уже. На следующий год мне будет 41.
Андрей Аршавин: Я просто не представляю: ты всего на три года старше, а я уже давно положил ноги на перила.
Овечкин: Здесь нужно понимать мое физическое состояние, ментальное, что лучше для детей, для жены. Здесь уже мое «я» уходит на другое место. Поживем – увидим.
Никита Филатов: Обо всем этом, наверное, после сезона будешь думать уже?
Овечкин: Конечно, сядем все вместе и будем разговаривать, понимать что к чему.
Аршавин: Я в 37 закончил, правда на более низком уровне уже заканчивал. Когда так много лет, физическое состояние, мне кажется, уходит быстрее, чем когда тебе 20. Тогда вообще не уходит, еще растет. Год назад и сейчас ты в той же физической форме? Или чувствуешь, что больше устаешь, меньше хочется играть и так далее?
Овечкин: Здесь не от усталости зависит, понимаешь? Ты находишься в ритме: если взять и посмотреть наше сегодняшнее расписание, у нас игра, отдых, игра, отдых.
Опять же, мне нужно понять, стоит ли на следующий год играть здесь или в «Динамо», поговорить с семьей, узнать их мнение.
Аршавин: Ты еще не узнавал их мнение?
Овечкин: Мы еще даже на эту тему не разговаривали.
Аршавин: Ты не хочешь оставаться ради того, чтобы оставаться, чтобы не стать балластом для команды?
Овечкин: Просто представь, я подписываю контракт с «Вашингтоном», но я понимаю, что уже не тот. Зачем мне свое имя и фамилию, тем, что я заслужил на протяжении долгих лет, за один сезон просто убрать?
Филатов: Даже те самые разговоры наверняка пойдут: «О, он ради цифр...»
Овечкин: Во-первых, я никого не слушаю, я уже взрослый мальчик, что мне кого-то слушать? Сидит вот эта диванная позиция. Смысл мне их слушать, понимаешь? Я должен слушать себя, должен слушать свою семью. Вот и все. Потом мы совместно выбираем да или нет. Поэтому, посмотрим.
Благодаря тебе Саня, все твои родные на много поколений вперед будут обеспечены! Так что решать тебе, отдохнуть еще успеете, куча времени будет!
За 1000 ей пусть идет кто нибудь другой
Если он уже в этом сезоне еле-еле 25 наковырял. Как он ещё 75 положит даже за 2 сезона?
В молодости это прощалось за счёт восстановления организма и тд, но сейчас нефига, Саня не вывозит после каждого отпуска, и теперь это и конвертируется в малое игровое время, если возьмёт себя в руки то сезона 2-3 сильных (по 30-40 шайб) сделает легко, он крутой, но уже видно, что мотивации не так чтобы много!
Для того, чтобы не тасковать, там на подходе Куч с миллионами рекордов, переключайтесь на него, братья и сестры, еще 7-8 лет у Никиты есть, а Овечкин пусть, правда, сезон-другой откатает, как душа прикажет и идёт с чистой душой на покой!
Свои очки он в этом сезоне набрал
Или лично он виноват что у Вашингтона слабый состав ?
я там даром не возьму что уж говорить про него....