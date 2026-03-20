Воронков пропустил 6 из 7 последних матчей «Коламбуса» по решению тренера. Форвард получает 4,175 млн долларов в год
Форвард «Коламбуса» Дмитрий Воронков не сыграл в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (6:3).
25-летний россиянин остался в запасе по решению тренера Рика Боунесса, при котором его игровое время стало неуклонно сокращаться. Он не был заявлен на 5 из 6 последних матчей «Блю Джекетс».
В текущем сезоне на счету Воронкова 32 (17+15) очка в 62 играх при полезности «минус 1» и среднем времени на льду 14:06.
Его действующий контракт со средней годовой зарплатой 4,175 млн долларов рассчитан до 30 июня 2027-го.
«Коламбус» вошел в зону плей-офф, опередив «Айлендерс» в дивизионе. Команда Боунесса набрала очки в 11 матчах подряд
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
22 комментария
А если серьезно хуже Коламбуса трудно придумать команду, в системной команде с его габаритами будет полезен.
Надо менять команду