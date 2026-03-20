Воронков пропустил 6 из 7 последних матчей «Коламбуса» по решению тренера. Форвард получает 4,175 млн долларов в год

Форвард «Коламбуса» Дмитрий Воронков не сыграл в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (6:3).

25-летний россиянин остался в запасе по решению тренера Рика Боунесса, при котором его игровое время стало неуклонно сокращаться. Он не был заявлен на 5 из 6 последних матчей «Блю Джекетс».

В текущем сезоне на счету Воронкова 32 (17+15) очка в 62 играх при полезности «минус 1» и среднем времени на льду 14:06.

Его действующий контракт со средней годовой зарплатой 4,175 млн долларов рассчитан до 30 июня 2027-го.

«Коламбус» вошел в зону плей-офф, опередив «Айлендерс» в дивизионе. Команда Боунесса набрала очки в 11 матчах подряд

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
Походу вслед за Чинаховым уедет в другую команду, надеюсь также повезет.
В межсезонье бы, но может это дело растянуться, как было у Чинахова . В Коламбусе считают, что он недостаточно жесткий для своих габаритов, что ему не хватает объема катания и что он получает много ненужных удалений за задержку, тк не успевает, еще минус , что не говорит по-английски. Главное не унывать Диме , работать и учить язык.
Сменки реже, деньги теже.
А если серьезно хуже Коламбуса трудно придумать команду, в системной команде с его габаритами будет полезен.
Разве в нхл платят за несыгранные матчи?
Платят. За дисквалы не платят.
Я бы согласился, но они только что попали в зону плей-офф и этот факт невозможно игнорировать.
Воронков просил обмен, команды предлагали Коламбусу варианты обмена, менеджер решил мариновать его на лавке, не дав обмен. Ну каким хорошим словом можно описать ситуацию, ни каким. То что сейчас у Дмитрия желание уйти только кратно увеличилось, тут и к гадалке не ходи. Что остается, тренироваться, готовиться к новому сезону
С учётом игровых успехов команды, видимо, тренеру он не нужен
Надо менять команду
в Питтсбург, к Кросби. Малкин Чинахова оживил, пусть Сидушка Воронкова на поруки берет.
Нужно бежать от этого тренера физрука. В тампу например.
Команда последние 11 матчей набирает очки, входит в зону плей-офф, но тренер физрук, да. Только потому, что не дает играть Воронкову, логично
Возвращайся в Казань, будешь нашим королем
Рано, он еще способен играть в НХЛ.
Команда побеждает, так что ничего не предъявишь Боунессу. Если так дело пойдёт, то в клубе сами решат его обменять.
Вот смех смехом, а Роберта Томаса в Коламбус на всех молодых + Воронкова и могло бы ведь сложиться всё
