Воронков пропустил 6 из 7 последних матчей «Коламбуса» по решению тренера. Форвард получает 4,175 млн долларов в год

Воронков пропустил 6 из 7 последних матчей «Коламбуса» по решению тренера.

Форвард «Коламбуса » Дмитрий Воронков не сыграл в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс » (6:3).

25-летний россиянин остался в запасе по решению тренера Рика Боунесса , при котором его игровое время стало неуклонно сокращаться . Он не был заявлен на 5 из 6 последних матчей «Блю Джекетс».

В текущем сезоне на счету Воронкова 32 (17+15) очка в 62 играх при полезности «минус 1» и среднем времени на льду 14:06.

Его действующий контракт со средней годовой зарплатой 4,175 млн долларов рассчитан до 30 июня 2027-го.

«Коламбус» вошел в зону плей-офф, опередив «Айлендерс» в дивизионе. Команда Боунесса набрала очки в 11 матчах подряд