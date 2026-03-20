«Эдмонтон» поместил Драйзайтля в долгосрочный список травмированных. Форвард выбыл до конца регулярки
Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль был добавлен клубом в долгосрочный список травмированных (LTIR).
30-летний форвард не играет с 16 марта. Он получил повреждение нижней части тела в матче с «Нэшвиллом» (3:1) и выбыл до конца регулярного чемпионата.
В этом сезоне НХЛ на счету Драйзайтля 97 (35+62) очков в 65 матчах при полезности «плюс 12».
Генменеджер «Эдмонтона» о травме Драйзайтля: «Он отдохнет и будет полон сил к плей-офф. Если все пойдет по плану, Леон пропустит только остаток регулярки»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: PuckPedia
очень обидно наверно, ведь на седьмой сезон (и пятый подряд) с 100+ очков шёл.
Очень жаль. Искренне желаю ему скорейшего выздоровления. Без него Эдмонтон теряет шансы на кубок, стержневой игрок
Походу Мак без АртРосса
Замечательная мысль пришла вам в голову, не имеющая к Драйзайтлю никакого отношения. Везде Мак мерещится.
Так ведь можно и мимо ПО проехать
Сложно будет уже мимо проехать. Это нужно из оставшихся 12 матчей проиграть 8-9. При условии, что все конкуренты разом выдадут спурт. Драйз, конечно, важнейший игрок, но не настолько Эдмонтон плох, чтобы без него совсем развалиться.
Минус один бегунок
