«Эдмонтон» поместил Драйзайтля в долгосрочный список травмированных. Форвард выбыл до конца регулярки

«Эдмонтон» поместил Драйзайтля в долгосрочный список травмированных.

Нападающий «Эдмонтона » Леон Драйзайтль был добавлен клубом в долгосрочный список травмированных (LTIR).

30-летний форвард не играет с 16 марта. Он получил повреждение нижней части тела в матче с «Нэшвиллом» (3:1) и выбыл до конца регулярного чемпионата.

В этом сезоне НХЛ на счету Драйзайтля 97 (35+62) очков в 65 матчах при полезности «плюс 12».

Генменеджер «Эдмонтона» о травме Драйзайтля: «Он отдохнет и будет полон сил к плей-офф. Если все пойдет по плану, Леон пропустит только остаток регулярки»