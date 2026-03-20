  • У Крикунова отобрали вид на жительство в Латвии: «Там всех русских его лишили. Мне должны были продлить, я подал документы. В визе для въезда отказали»
У Крикунова отобрали вид на жительство в Латвии: «Там всех русских его лишили. Мне должны были продлить, я подал документы. В визе для въезда отказали»

Тренер-консультант «Сочи» Владимир Крикунов сообщил, что у него отобрали вид на жительство в Латвии. 

В качестве игрока он выступал за рижское «Динамо» с 1976 по 1982 год, а в сезоне-2021/22 возглавлял этот клуб. 

«У меня отобрали в Латвии вид на жительство, там лишили его всех русских. Мне должны были вид продлить, я подал документы. Нужна была одна справка, за которой я в прошлом году поехал из Латвии на границу. Пограничник, старый литовец, говорящий по-русски, спросил, куда я еду.

Я ответил, что в Белоруссию, а потом в Москву, за справкой в банк. Он мне и сказал, что уже как три дня у меня вид на жительство аннулирован. Я удивился, потому что этот вид у меня действует до 2027 года.

Справку я взял, отправил ее для получения документов. Пошел в посольство, попросил визу для въезда в Латвию. Мне отказали, ответив – ждите, что вам скажет миграционная служба. В службе ответили, мол, ждите, идет проверка.

Потом мне прислали бумагу, что в Латвии я могу находиться до 29 апреля. Я пошел с этой бумагой в посольство, где ответили, что эта бумага мне не дает право на получение визы, ждите ответа, дадут ли мне вид на жительство», – сказал 75-летний специалист. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
А, так у него вид на жительство в Латвии был. Тогда понятно, почему он никогда не садился на любимую тему хоккейных дедов «русофобы в Прибалтике». Ну ничего, теперь будет хедлайнером.
Вот его слова пол-года назад. Крикунов это вам не Кожева. Много где работал: и в Латвии, и в Белоруссии, и в Словении, и в Казахстане. Поэтому в этом плане у него много друзей и знакомых по миру.
"– У вас дом в Латвии. Пару лет назад вы говорили, что отношение к русским почти там не изменилось. Подтвердите эти слова?

– На бытовом уровне все нормально. Люди как общались, так и общаются: там латыши живут, здесь русские, все как жили, так и живут.

А вот эта политическая верхушка нагнетает, но они зависимые от Евросоюза люди, им деваться некуда. Там уже сами латыши говорят: «Перестаньте нас ссорить с русскими, зачем вы это делаете?»

Оттуда удобно по Европе путешествовать на машине. Заеду в Польшу, там у меня есть приятель. В Германию как-то заглянул к Саше Ахцигеру, с которым в «Барысе» работал, потом в Словении побывал – там игроки, с которыми я работал, любят со мной пообщаться, потрындеть за хоккей. Там есть помощники, с кем я работал в сборной, в клубе, – заявил главный тренер «Сочи» Владимир Крикунов."
Помню это интервью. Я еще там поинтересовался, на каком основании он в Латвии живет, т.к. с видами на жительство ситуация намного усложнилась, так меня, помню, там еще заминусовали непонятно за что.:)
патриотам не место на чужбине.
давай домой! в родную гавань!
Почему в Латвии пограничник литовец?
Ну это нормальная практика в ЕС. Финнов в аренду в разные страны сдают, так как у них количество пунктов усохло. Я как-то в Шарль-де-Голле на паспортном контроле немца встретил...
В Кремлёвскую баню или в Кабардино-Балкарию ?
А домик в Юрмоле, недружественной стране, патриот оставил?
Поблагодари дедусю тёзку
"Мне должны были вид продлить, я подал документы". Так и запишем
А зачем Крикунов подавал документы на жительство у вражеском государстве?
интересный вопрос...
Ничего страшного, продашь дом в Латвии, купишь на псковщине. Недалеко.
