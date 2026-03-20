У Крикунова отобрали вид на жительство в Латвии: «Там всех русских его лишили. Мне должны были продлить, я подал документы. В визе для въезда отказали»
Тренер-консультант «Сочи» Владимир Крикунов сообщил, что у него отобрали вид на жительство в Латвии.
В качестве игрока он выступал за рижское «Динамо» с 1976 по 1982 год, а в сезоне-2021/22 возглавлял этот клуб.
«У меня отобрали в Латвии вид на жительство, там лишили его всех русских. Мне должны были вид продлить, я подал документы. Нужна была одна справка, за которой я в прошлом году поехал из Латвии на границу. Пограничник, старый литовец, говорящий по-русски, спросил, куда я еду.
Я ответил, что в Белоруссию, а потом в Москву, за справкой в банк. Он мне и сказал, что уже как три дня у меня вид на жительство аннулирован. Я удивился, потому что этот вид у меня действует до 2027 года.
Справку я взял, отправил ее для получения документов. Пошел в посольство, попросил визу для въезда в Латвию. Мне отказали, ответив – ждите, что вам скажет миграционная служба. В службе ответили, мол, ждите, идет проверка.
Потом мне прислали бумагу, что в Латвии я могу находиться до 29 апреля. Я пошел с этой бумагой в посольство, где ответили, что эта бумага мне не дает право на получение визы, ждите ответа, дадут ли мне вид на жительство», – сказал 75-летний специалист.
"– У вас дом в Латвии. Пару лет назад вы говорили, что отношение к русским почти там не изменилось. Подтвердите эти слова?
– На бытовом уровне все нормально. Люди как общались, так и общаются: там латыши живут, здесь русские, все как жили, так и живут.
А вот эта политическая верхушка нагнетает, но они зависимые от Евросоюза люди, им деваться некуда. Там уже сами латыши говорят: «Перестаньте нас ссорить с русскими, зачем вы это делаете?»
Оттуда удобно по Европе путешествовать на машине. Заеду в Польшу, там у меня есть приятель. В Германию как-то заглянул к Саше Ахцигеру, с которым в «Барысе» работал, потом в Словении побывал – там игроки, с которыми я работал, любят со мной пообщаться, потрындеть за хоккей. Там есть помощники, с кем я работал в сборной, в клубе, – заявил главный тренер «Сочи» Владимир Крикунов."
давай домой! в родную гавань!