У Крикунова отобрали вид на жительство в Латвии: «Там всех русских его лишили. Мне должны были продлить, я подал документы. В визе для въезда отказали»

Владимир Крикунов: у меня отобрали вид на жительство в Латвии.

Тренер-консультант «Сочи » Владимир Крикунов сообщил, что у него отобрали вид на жительство в Латвии.

В качестве игрока он выступал за рижское «Динамо » с 1976 по 1982 год, а в сезоне-2021/22 возглавлял этот клуб.

«У меня отобрали в Латвии вид на жительство, там лишили его всех русских. Мне должны были вид продлить, я подал документы. Нужна была одна справка, за которой я в прошлом году поехал из Латвии на границу. Пограничник, старый литовец, говорящий по-русски, спросил, куда я еду.

Я ответил, что в Белоруссию, а потом в Москву, за справкой в банк. Он мне и сказал, что уже как три дня у меня вид на жительство аннулирован. Я удивился, потому что этот вид у меня действует до 2027 года.

Справку я взял, отправил ее для получения документов. Пошел в посольство, попросил визу для въезда в Латвию. Мне отказали, ответив – ждите, что вам скажет миграционная служба. В службе ответили, мол, ждите, идет проверка.

Потом мне прислали бумагу, что в Латвии я могу находиться до 29 апреля. Я пошел с этой бумагой в посольство, где ответили, что эта бумага мне не дает право на получение визы, ждите ответа, дадут ли мне вид на жительство», – сказал 75-летний специалист.