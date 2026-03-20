  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кучеров вплотную приблизился к Макдэвиду в гонке бомбардиров НХЛ после 1+2 в игре с «Ванкувером» – 114 очков против 115. «Тампа» сыграет с «Эдмонтоном» в следующем матче
Кучеров вплотную приблизился к Макдэвиду в гонке бомбардиров НХЛ после 1+2 в игре с «Ванкувером» – 114 очков против 115. «Тампа» сыграет с «Эдмонтоном» в следующем матче

Никита Кучеров вплотную приблизился к Коннору Макдэвиду в гонке бомбардиров НХЛ.

Форвард «Тампы» Никита Кучеров забросил шайбу и сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (6:2). 

32-летний россиянин был признан первой звездой встречи. На счету нападающего стало 114 (38+76) очков в 63 играх в текущем сезоне при полезности «+41». 

Трехкратный обладатель «Арт Росс Трофи» вплотную приблизился к лидеру гонки бомбардиров НХЛ Коннору Макдэвиду («Эдмонтон», 115 очков в 70 играх, 37+78). Сегодня пятикратный обладатель «Арт Росс Трофи» остался без очков в матче с «Флоридой» (0:4). 

На третьем месте в гонке идет форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон (111 очков в 66 играх, 45+66). 

До конца регулярки «Ойлерс» осталось провести 12 матчей, «Лайтнинг» и «Эвеланш» – по 15. Таким образом, у Кучерова и Маккиннона есть по 3 игры в запасе по сравнению с Макдэвидом. 

Сегодня Кучеров (16:10, 1:03 – в большинстве, полезность «+4») реализовал 1 из 3 бросков в створ, применил 1 силовой прием, сделал 1 блок и допустил 1 потерю. 

Отметим, что в следующем матче «Тампа» сыграет с «Эдмонтоном» в гостях – начало по московскому времени 22 марта в 05:00.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoВанкувер
рейтинги
logoКоннор Макдэвид
logoЭдмонтон
logoТампа-Бэй
logoНикита Кучеров
logoНэтан Маккиннон
logoКолорадо
logoНХЛ
64 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекорд всех времён среди 32 летних игроков - Гретцки 130 очков в сезоне 93/94 за 81 игру

Кучеров - уже 114 очков за 75% регулярки. Кто ты?
Ответ Рамиль Кизимов
Кучеров, сын Игоря.)
Ответ Рамиль Кизимов
Next one - настоящий!
Да что Куч, только и может набивать стату на несчастном Тихоокеанском дивизионе, а вот МакДи в очередной раз наказал Флориду и Боба (хе-хе). Хотя постойте
Ответ Алексей Бутько
Там ему дизель нормально делает стату, монстр немецкий .
Ответ Узурпатор правды
Делал.
Перспективный он парень этот Кучеров!😆
Если взять среднюю результативность за сезон, то с учётом, что все трое проведут все оставшиеся матчи, вот что получается:
Никита Кучеров – 1.810 27 141
Коннор Макдэвид – 1.667 22 137
Нэтан Маккиннон - 1.68 25 136
Второй столбец - количество очков в оставшихся матчах.
Ответ Evincive
Если у бабушки...
Кучерову желаю стать лучшим бомбардиром, а кто в итоге станет - узнает совсем скоро.
Ответ Evincive
Я думаю на 130 плюс минус остановятся все трое , перед ПО уже отдыхать будут
Взять Арт третий раз подряд при праймовых Макдэвиде и Маккинноне будет величайшее достижение
Ответ smiakishev
Это точно!
За последние 5 игр:

Коннор Макдэвид - 1 + 4 (-2)
Нэтан Маккиннон - 2 + 5 (0)
Никита Кучеров - 4 + 7 (+8)

Доброе утро!
Куч, красавчик, а ведь в первой трети регулярки многие могли и усомниться в его бомбардирских намерениях, а он возьми и практически съел весь отрыв от макков. Так держать и без травм!
Ответ Игорь Гуревичь
Это свидетеле макдака)
Ответ Игорь Гуревичь
У него игр в течение сезона было меньше - вот и отставание
Послезавтра в очном противостоянии наш гений покажет, кто здесь "папа" и это при том, что на три игры меньше провел Куч
Спасибо Бобу сегодня)
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
