Кучеров вплотную приблизился к Макдэвиду в гонке бомбардиров НХЛ после 1+2 в игре с «Ванкувером» – 114 очков против 115. «Тампа» сыграет с «Эдмонтоном» в следующем матче

Никита Кучеров вплотную приблизился к Коннору Макдэвиду в гонке бомбардиров НХЛ.

Форвард «Тампы » Никита Кучеров забросил шайбу и сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером » (6:2).

32-летний россиянин был признан первой звездой встречи. На счету нападающего стало 114 (38+76) очков в 63 играх в текущем сезоне при полезности «+41».

Трехкратный обладатель «Арт Росс Трофи» вплотную приблизился к лидеру гонки бомбардиров НХЛ Коннору Макдэвиду («Эдмонтон », 115 очков в 70 играх, 37+78). Сегодня пятикратный обладатель «Арт Росс Трофи» остался без очков в матче с «Флоридой» (0:4).

На третьем месте в гонке идет форвард «Колорадо » Нэтан Маккиннон (111 очков в 66 играх, 45+66).

До конца регулярки «Ойлерс» осталось провести 12 матчей, «Лайтнинг» и «Эвеланш» – по 15. Таким образом, у Кучерова и Маккиннона есть по 3 игры в запасе по сравнению с Макдэвидом.

Сегодня Кучеров (16:10, 1:03 – в большинстве, полезность «+4») реализовал 1 из 3 бросков в створ, применил 1 силовой прием, сделал 1 блок и допустил 1 потерю.

Отметим, что в следующем матче «Тампа» сыграет с «Эдмонтоном» в гостях – начало по московскому времени 22 марта в 05:00.