Кучеров вплотную приблизился к Макдэвиду в гонке бомбардиров НХЛ после 1+2 в игре с «Ванкувером» – 114 очков против 115. «Тампа» сыграет с «Эдмонтоном» в следующем матче
Форвард «Тампы» Никита Кучеров забросил шайбу и сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (6:2).
32-летний россиянин был признан первой звездой встречи. На счету нападающего стало 114 (38+76) очков в 63 играх в текущем сезоне при полезности «+41».
Трехкратный обладатель «Арт Росс Трофи» вплотную приблизился к лидеру гонки бомбардиров НХЛ Коннору Макдэвиду («Эдмонтон», 115 очков в 70 играх, 37+78). Сегодня пятикратный обладатель «Арт Росс Трофи» остался без очков в матче с «Флоридой» (0:4).
На третьем месте в гонке идет форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон (111 очков в 66 играх, 45+66).
До конца регулярки «Ойлерс» осталось провести 12 матчей, «Лайтнинг» и «Эвеланш» – по 15. Таким образом, у Кучерова и Маккиннона есть по 3 игры в запасе по сравнению с Макдэвидом.
Сегодня Кучеров (16:10, 1:03 – в большинстве, полезность «+4») реализовал 1 из 3 бросков в створ, применил 1 силовой прием, сделал 1 блок и допустил 1 потерю.
Отметим, что в следующем матче «Тампа» сыграет с «Эдмонтоном» в гостях – начало по московскому времени 22 марта в 05:00.
Кучеров - уже 114 очков за 75% регулярки. Кто ты?
Никита Кучеров – 1.810 27 141
Коннор Макдэвид – 1.667 22 137
Нэтан Маккиннон - 1.68 25 136
Второй столбец - количество очков в оставшихся матчах.
Кучерову желаю стать лучшим бомбардиром, а кто в итоге станет - узнает совсем скоро.
Коннор Макдэвид - 1 + 4 (-2)
Нэтан Маккиннон - 2 + 5 (0)
Никита Кучеров - 4 + 7 (+8)
