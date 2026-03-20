Бобровский в 4-й раз в сезоне сыграл на ноль, отразив 21 бросок «Эдмонтона». Победа – 25-я в 47 играх
Сергей Бобровский в 4-й раз в сезоне сыграл на ноль, отразив 21 бросок «Эдмонтона».
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский сыграл на ноль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (4:0).
37-летний россиянин отразил 21 бросок и был признан второй звездой встречи.
Шатаут стал для него 4-м в текущем сезоне, победа – 25-й в 47 играх (87,9% сэйвов, коэффициент надежности 3,00).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Нефть его клиенты) Боба с сухарем!
еще и Кучерову помог мимоходом)
Боб сегодня хорош, а ведь шансы у Нефти были, и немало.
Набирает форму к плей-офф, но есть маленький нюанс))
Молодец Боб! Команда хорошо сыграла! Сухарь против Эдмонтона дорогого стоит!
