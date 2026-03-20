Бобровский в 4-й раз в сезоне сыграл на ноль, отразив 21 бросок «Эдмонтона». Победа – 25-я в 47 играх

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский сыграл на ноль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона » (4:0).

37-летний россиянин отразил 21 бросок и был признан второй звездой встречи.

Шатаут стал для него 4-м в текущем сезоне, победа – 25-й в 47 играх (87,9% сэйвов, коэффициент надежности 3,00).