  • Ротенберг об одежде Putin Team Russia и «Красной машины»: «С Овечкиным мы на связи, ему форма пойдет. У нас много лиц: Легков, Степанова, Букин»
Ротенберг считает, что Овечкину пойдет форма Putin Team Russia.

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг считает, что форварду «Вашингтона» Александру Овечкину пойдет форма Putin Team Russia. 

На шестой Московской неделе моды состоялся показ, ставший анонсом коллаборации хоккейного бренда «Красная машина» и Putin Team Russia.

«У нас много лиц: Александр Легков, Александра Степанова, Иван Букин.

И с Сашей Овечкиным мы тоже на связи. Ему форма пойдет», – сказал Ротенберг. 

Роман Ротенберг: «Коллекцию одежды Putin Team и «Красной машины» покажут на Московской неделе моды. Будем лучше Nike и Adidas – эти бренды ушли из России, слава богу»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
Хм, Putin Team Russia пишется на латинице, как и скрепный мессенджер…
Я как вижу этот скрепный мессенджер, у меня сразу непроизвольно анекдот про Маха вспоминается.)
Международный бренд должен писаться на кириллице? А то что?
Постоянно актуален вопрос. Куда ещё прикрутить бедолагу Овечкина? Вот теперь его прикрутили к тряпкам, с которых предполает кормиться Ротенберг). Сразу скажу тебе Роман. Это провальный проект. Никто нормальный за свои деньги и добровольно такое не купит.
Для вас провальный, а ему доходный, субсидии на импортозамещение рекой текут в его карман.
Они и так текут.. А этот проект с маркетинговой точки зрения откровенно убогий. Рынку он не нужен. Он нужен Ротенбергу.
Думал сначала Гена Букин автор хет-трика в финале турнира кожаный мяч из сериала счастливы-вместе 😀
Хоккейный Юдашкин, прости Господи.
Он к хоккею никакого отношения не имеет. Просто пасётся рядом.
Как пить дать заставят бюджетников носить и с зарплаты стоимость удержaт, ибо никто это добровольно не купит.
Форма Putin Team Russia точно будет впрок самому Ротенбергу, причём вне зависимости от размера, он прекрасно подстроиться под любой…)
Почему Загитова отказалась
Автор хет-трика в финале турнира «Кожаный мяч» должен особняком стоять в этом списке.
Кто такая Букин?🤔
Так то хет трик делал в финале кожаного мяча. Это база, это знать надо.
Материалы по теме
Александр Прудников: «Овечкину остается одна шайба до тысячи, ему реально побить вообще все рекорды. При этом не думаю, что он гонится за ними. Саша просто получает удовольствие от хоккея»
сегодня, 14:59
Мама Овечкина о будущем: «Они не собираются оставаться за океаном, скоро приедут в Москву, будут здесь жить. После окончания большого спорта вернутся домой»
сегодня, 14:41
Рекомендуем
Главные новости
Ротенберг о коллаборации с Putin Team: «Из России сбежали Nike, Adidas, Under Armour, это хорошая новость для нас. Весь мир знает, что такое «Красная машина», спросите у любого канадца, американца»
27 минут назад
НХЛ. «Тампа» сыграет с «Ванкувером», «Монреаль» в гостях у «Детройта», «Миннесота» примет «Чикаго», «Лос-Анджелес» встретится с «Филадельфией»
39 минут назад
КХЛ. «Авангард» играет с «Северсталью», «Торпедо» принимает «Амур»
40 минут назадLive
СКА расторг контракт с Мойсевичем по инициативе вратаря. Он не играл в этом сезоне КХЛ
41 минуту назад
Ротенберг о самых модных хоккеистах: «Якушев, Фетисов и Канцеров»
сегодня, 16:29
Владислав Третьяк: «Президент играет в хоккей, это потрясающая игра. Наши спортсмены неоднократно были чемпионами мира. Для меня важно, чтобы хоккей в России развивался»
сегодня, 16:18
7 руководителей клубов КХЛ считают, что сборная России вышла бы в финал Олимпиады-2026
сегодня, 15:18
Пьяный фанат «Барыса» устроил потасовку на матче КХЛ из-за шайбы, которую Масси передал юной болельщице. Его отправили в изолятор на 15 суток (Sport Baza)
сегодня, 14:52
Мама Овечкина о будущем: «Они не собираются оставаться за океаном, скоро приедут в Москву, будут здесь жить. После окончания большого спорта вернутся домой»
сегодня, 14:41
Кучеров, Маккиннон – кто еще? Вспомните пятерку лучших бомбардиров
сегодня, 12:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Ахо набрал 700-е очко в НХЛ. Форвард «Каролины» стал 4-м игроком с драфта-2015 с таким достижением
7 минут назад
Гавриков вышел на 3-е место среди защитников по голам за 1-й сезон в составе «Рейнджерс». У него 14 шайб в 68 матчах
52 минуты назад
Дэйли о том, что Овечкин повторил рекорд Хоу: «Алекс продолжает удивлять хоккейных болельщиков по всему миру»
сегодня, 16:36
Владимир Крикунов: «Я играл против Хоу, он мне дал клюшкой по спине колющим ударом в одном матче. Овечкин играет лучше, Сашка такого бы со мной не сделал»
сегодня, 15:59
Форвард «Адмирала» Олсон: «Не знал о существовании Владивостока перед переездом. Когда приехал, понял, что это прекрасное место. Еда очень вкусная, особенно морепродукты»
сегодня, 15:39
Александр Прудников: «Овечкину остается одна шайба до тысячи, ему реально побить вообще все рекорды. При этом не думаю, что он гонится за ними. Саша просто получает удовольствие от хоккея»
сегодня, 14:59
Вратарь Золотарева: «На моем шлеме изображен маяк Анива – главная достопримечательность Сахалина. Его защищает мифический змей. Есть касатка среди волн – отсылка к моим впечатлениям от острова»
сегодня, 14:23
Директор «Металлурга»: «Малкина всегда ждем. Игрок высочайшего уровня, он всегда нам поможет. Наши двери открыты»
сегодня, 14:10
Владимир Плющев: «Разин – лицо лиги? Абсурд полнейший, у него было много негативных моментов. Назаров даст 100 очков вперед, если считается, что надо вести себя так»
сегодня, 11:30
«Сент-Луис» успешно оспорил 3 гола «Калгари» тренерским челленджем – повторение рекорда НХЛ. «Блюз» проиграли 1:2 по буллитам
сегодня, 09:33
Рекомендуем