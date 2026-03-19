Ротенберг об одежде Putin Team Russia и «Красной машины»: «С Овечкиным мы на связи, ему форма пойдет. У нас много лиц: Легков, Степанова, Букин»

Ротенберг считает, что Овечкину пойдет форма Putin Team Russia.

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг считает, что форварду «Вашингтона » Александру Овечкину пойдет форма Putin Team Russia.

На шестой Московской неделе моды состоялся показ, ставший анонсом коллаборации хоккейного бренда «Красная машина» и Putin Team Russia.

«У нас много лиц: Александр Легков, Александра Степанова, Иван Букин.

И с Сашей Овечкиным мы тоже на связи. Ему форма пойдет», – сказал Ротенберг.

