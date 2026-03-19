Макдэвид – лучший игрок мира по мнению руководителей клубов КХЛ. Овечкин – 3-й, Кучеров и Капризов делят 4-е место («СЭ»)
Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид назван лучшим игроком мира по данным опроса президентов, генменеджеров и спортивных директоров команд FONBET КХЛ.
В опросе, который провел «Спорт-Экспресс», приняли участие представители 17 клубов лиги.
Рейтинг выглядит следующим образом:
1. Коннор Макдэвид, «Эдмонтон» – 9 голосов;
2. Нэтан Маккиннон, «Колорадо» – 3;
3. Александр Овечкин, «Вашингтон» – 2;
4-6. Кирилл Капризов, «Миннесота» – 1;
4-6. Никита Кучеров, «Тампа-Бэй» – 1;
4-6. Джек Хьюз, «Нью-Джерси» – 1.
Кучеров – 1-й игрок не из Канады, набравший 110+ очков в 4 подряд сезонах НХЛ
Кучеров – главный претендент на «Харт Трофи» по версии сайта НХЛ. Он обошел Макдэвида за счет большего числа 1-х мест в опросе, Маккиннон отстал на 2 балла, Капризов – 5-й
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Наши бы прощелыги единогласно харта Макдэвиду отдали.