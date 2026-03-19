  Макдэвид – лучший игрок мира по мнению руководителей клубов КХЛ. Овечкин – 3-й, Кучеров и Капризов делят 4-е место («СЭ»)
Макдэвид – лучший игрок мира по мнению руководителей клубов КХЛ. Овечкин – 3-й, Кучеров и Капризов делят 4-е место («СЭ»)

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид назван лучшим игроком мира по данным опроса президентов, генменеджеров и спортивных директоров команд FONBET КХЛ.

В опросе, который провел «Спорт-Экспресс», приняли участие представители 17 клубов лиги.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Коннор Макдэвид, «Эдмонтон» – 9 голосов;

2. Нэтан Маккиннон, «Колорадо» – 3;

3. Александр Овечкин, «Вашингтон» – 2;

4-6. Кирилл Капризов, «Миннесота» – 1;

4-6. Никита Кучеров, «Тампа-Бэй» – 1;

4-6. Джек Хьюз, «Нью-Джерси» – 1.

Кучеров – 1-й игрок не из Канады, набравший 110+ очков в 4 подряд сезонах НХЛ

Кучеров – главный претендент на «Харт Трофи» по версии сайта НХЛ. Он обошел Макдэвида за счет большего числа 1-х мест в опросе, Маккиннон отстал на 2 балла, Капризов – 5-й

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
А вы говорите,что Кучерова в НХЛ не ценят....
Наши бы прощелыги единогласно харта Макдэвиду отдали.
Классные руководители, сильные 💪 со всем уважении к Ови, но поставить его на 3 место, нужно быть совсем дилетантом))
Классные руководители, сильные 💪 со всем уважении к Ови, но поставить его на 3 место, нужно быть совсем дилетантом))
Видимо они из Динамо
Овечкин, смешно
Это что получается в руководстве КХЛ засели инагенты???
Нехоккейные люди голосовали.
Куч так низко пал? 😡
Такой бред конечно, ладно еще Макдак, но Бикмак да и Ови уже точно не лучше Куча
Да уж...Ну реально, какая лига, такие и тренера...е...е...слов нет. Сколько еще арт-росов должен сделать Куч и сколько завоевать кубков Стенли, чтоб его научились уважать и ценить в России? При всем уважении, какой на Овечкин??? Вы шизофреники? Да он ходит пешком по площадке, катается на ровных ногах. Ни шайбу отобрать, ни в обводку пойти не может. При нем на льду - команда играть в меньшенстве!!!Как вы ровняете середняка Капризова, который не заслуживает в деньгах и половины своего контракта, и Никиту, который столько лет тащит тащит и тащит?
В кхл 23 команды
23 команды было год назад. Сейчас 22
Непатриотичноые функционеры, кто бы ожидал другого варианта ;))
Материалы по теме
Кучеров – главный претендент на «Харт Трофи» по версии сайта НХЛ. Он обошел Макдэвида за счет большего числа 1-х мест в опросе, Маккиннон отстал на 2 балла, Капризов – 5-й
13 марта, 07:15
Капризов вышел на 2-е место по голам в сезоне НХЛ, сравнявшись с Кофилдом – по 37 шайб. Лидирует Маккиннон – 43 гола, Кучеров делит 6-ю позицию
11 марта, 07:19
Маккиннон лидирует в гонке снайперов НХЛ с 43 шайбами в сезоне. Кофилд с 37 голами – 2-й, Капризов с 36 – 3-й, Кучеров с 34 делит 6-е место с Драйзайтлем и еще 4 игроками
9 марта, 05:45
НХЛ. «Тампа» сыграет с «Ванкувером», «Монреаль» в гостях у «Детройта», «Миннесота» примет «Чикаго», «Лос-Анджелес» встретится с «Филадельфией»
58 минут назад
Кучеров, Маккиннон – кто еще? Вспомните пятерку лучших бомбардиров
59 минут назадТесты и игры
КХЛ. «Авангард» сыграет с «Северсталью», «Торпедо» примет «Амур»
сегодня, 11:52
Защитник «Спартака» Вишневский об отчислении Ружички: «Я ничего не видел. Полетели в Москву, а его не было – вот и вся ситуация»
сегодня, 11:43
Венгрии не предлагали сыграть с Россией, заявила их федерация. Ротенберг ранее говорил, что стороны близки к матчу
сегодня, 11:16
«Кузнецкие Медведи» сыграют в следующем сезоне МХЛ, заявил гендиректор новокузнецкого «Металлурга»: «Переговоры состоялись, акционеры приняли решение»
сегодня, 11:01
НХЛ не планирует менять формат плей-офф, заявил Беттмэн: «Нам обеспечен невероятный 1-й раунд – лучший из всех видов спорта. Мы получаем больше игр и более длинные серии»
сегодня, 10:45
Овечкин – 12-й в рейтинге игроков НХЛ, которые могут стать свободными агентами. Малкин – 5-й, Так – 1-й, Карлсон – 4-й, Труба – 7-й, Манта – 9-й (Sportsnet)
сегодня, 10:30
Ткачев из «Металлурга» – лучший игрок КХЛ по данным опроса руководителей клубов. Шарипзянов – лучший защитник, Исаев и Серебряков разделили 1-е место среди вратарей
сегодня, 10:01
Кожевников об отчислении Ружички: «Классный игрок, помог бы «Спартаку» в плей-офф. Не знаю, что он там не выполнил»
сегодня, 09:45
Владимир Плющев: «Разин – лицо лиги? Абсурд полнейший, у него было много негативных моментов. Назаров даст 100 очков вперед, если считается, что надо вести себя так»
сегодня, 11:30
«Сент-Луис» успешно оспорил 3 гола «Калгари» тренерским челленджем – повторение рекорда НХЛ. «Блюз» проиграли 1:2 по буллитам
сегодня, 09:33
Куратор Зала славы о желании Хьюза забрать победную шайбу с финала ОИ-2026: «Она никогда не принадлежала Джеку. Нам ее подарили, есть документы»
сегодня, 08:59
Коул Хатсон – самый молодой защитник «Вашингтона» за 44 года с голом в дебютном матче в НХЛ – 19 лет и 263 дня. Рекорд у Скотта Стивенса – 18 лет и 188 дней
сегодня, 08:43
Макар – 1-й за 34 года защитник с 20+ голами в 3 регулярках НХЛ подряд. У игрока «Колорадо» 20+49 в 67 матчах сезона
сегодня, 07:33
Генменеджер «Эдмонтона» о травме Драйзайтля: «Он отдохнет и будет полон сил к плей-офф. Если все пойдет по плану, Леон пропустит только остаток регулярки»
сегодня, 07:14
Минтюков сделал голевой пас с «Филадельфией». У защитника «Анахайма» 8+11 в 63 матчах сезона НХЛ
сегодня, 06:40
Джек Хьюз с 1+2, Томпсон с 34 сэйвами и Эттинджер с 33 отраженными бросками – звезды дня в НХЛ
сегодня, 05:55
Бардаков сыграл 3:23 с «Далласом» – «минус 1» и 2 минуты штрафа. Форвард «Колорадо» без очков в 17 матчах подряд
сегодня, 05:29
Эрик Карлссон повторил достижение Гончара, набрав 50+ очков в 9 регулярках НХЛ за карьеру. Только у Лидстрема больше среди защитников из Европы – 15 сезонов
сегодня, 04:59
