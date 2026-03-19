Защитник «Спартака» Вишневский об отчислении Ружички: «Я ничего не видел. Полетели в Москву, а его не было – вот и вся ситуация»

Защитник «Спартака» Вишневский об отчислении Ружички: я ничего не видел.

Защитник «Спартака » Дмитрий Вишневский прокомментировал расторжение контракта между красно-белыми и Адамом Ружичкой .

Клуб заявил , что причиной стало нарушение контрактных обязательств со стороны игрока. Позднее появилась информация , что словак отказался выходить на матч FONBET КХЛ с «Ак Барсом» 10 марта.

– Расскажите о ситуации с Адамом Ружичкой и его уходом из команды.

– Что я видел? Ничего не видел. Пришел на игру, потренировался, подождал, посмотрел хоккей, полетели в Москву, а Адама Ружички не было, вот и вся ситуация.

– Вас эта ситуация удивила? Все‑таки вы не первый год играете и в КХЛ, и в «Спартаке», сталкивались с подобными историями?

– Не сталкивался.

– Как расставались с Ружичкой, может, у вас как у лидера был какой‑то мужской разговор с Ружичкой?

– Это без комментариев, – сказал Вишневский.

