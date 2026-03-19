Защитник «Спартака» Вишневский об отчислении Ружички: «Я ничего не видел. Полетели в Москву, а его не было – вот и вся ситуация»
Защитник «Спартака» Дмитрий Вишневский прокомментировал расторжение контракта между красно-белыми и Адамом Ружичкой.
Клуб заявил, что причиной стало нарушение контрактных обязательств со стороны игрока. Позднее появилась информация, что словак отказался выходить на матч FONBET КХЛ с «Ак Барсом» 10 марта.
– Расскажите о ситуации с Адамом Ружичкой и его уходом из команды.
– Что я видел? Ничего не видел. Пришел на игру, потренировался, подождал, посмотрел хоккей, полетели в Москву, а Адама Ружички не было, вот и вся ситуация.
– Вас эта ситуация удивила? Все‑таки вы не первый год играете и в КХЛ, и в «Спартаке», сталкивались с подобными историями?
– Не сталкивался.
– Как расставались с Ружичкой, может, у вас как у лидера был какой‑то мужской разговор с Ружичкой?
– Это без комментариев, – сказал Вишневский.
Пачкалин об отчислении Ружички: «Надо жестче подходить к иностранцам, чтобы не приезжали только ради денег. Поддерживаю руководство «Спартака» – как можно было отказаться играть?»
А был ли Ружечка?
Если бы Спартак был питерский,то правда о Ружечке,скорее всего,всплывала бы частично.