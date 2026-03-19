6

Защитник «Спартака» Вишневский об отчислении Ружички: «Я ничего не видел. Полетели в Москву, а его не было – вот и вся ситуация»

Защитник «Спартака» Дмитрий Вишневский прокомментировал расторжение контракта между красно-белыми и Адамом Ружичкой.

Клуб заявил, что причиной стало нарушение контрактных обязательств со стороны игрока. Позднее появилась информация, что словак отказался выходить на матч FONBET КХЛ с «Ак Барсом» 10 марта.

– Расскажите о ситуации с Адамом Ружичкой и его уходом из команды.

– Что я видел? Ничего не видел. Пришел на игру, потренировался, подождал, посмотрел хоккей, полетели в Москву, а Адама Ружички не было, вот и вся ситуация.

– Вас эта ситуация удивила? Все‑таки вы не первый год играете и в КХЛ, и в «Спартаке», сталкивались с подобными историями?

– Не сталкивался.

– Как расставались с Ружичкой, может, у вас как у лидера был какой‑то мужской разговор с Ружичкой?

– Это без комментариев, – сказал Вишневский.

Пачкалин об отчислении Ружички: «Надо жестче подходить к иностранцам, чтобы не приезжали только ради денег. Поддерживаю руководство «Спартака» – как можно было отказаться играть?»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
Адам Ружичка
Матч ТВ
Дмитрий Вишневский
Спартак
КХЛ
Он ничего не видел,я ничего не видел,они ничего не видели...
А был ли Ружечка?
Если бы Спартак был питерский,то правда о Ружечке,скорее всего,всплывала бы частично.
Он уволился две недели назад
Как первоклассник у директора, за дураков нас держит что не чего не видел. Сказал бы везде без комментариев.
Мы выпили кружечку за Ружичку )).
Меньше знаешь, крепче спишь.
